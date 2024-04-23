https://news.day.az/officialchronicle/1654566.html Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не забывали вопрос, связанный с четырьмя селами
Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не забывали вопрос, связанный с четырьмя селами
Мы подняли вопрос, связанный с четырьмя сёлами сразу после Второй Карабахской войны. На самом деле, мы никогда не забывали о об этих селах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.
"Другое дело - вопрос эксклавов, поскольку он более сложный. Они расположены на территории, окружённой другой страной. Поэтому связанные с ними вопросы должны быть решены в процессе делимитации", - подчеркнул глава государства.
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