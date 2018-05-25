Фильм Рустама Ибрагимбекова - часть кампании клеветы, проводимой проармянскими кругами против Азербайджана

Снятый по сценарию Рустама Ибрагимбекова фильм "Кавказское трио" является составной частью целенаправленной кампании клеветы, дискредитации, проводимой в последние годы проармянскими кругами в отношении азербайджанского государства и народа. Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью и информации министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Данный факт решительно осуждается всем азербайджанским обществом, говорится в сообщении.

Отмечается, что представление азербайджанского народа в фильме "Кавказское трио" как лицемерного, бескультурного является продолжением антиазербайджанской пропаганды, проводимой армянскими диаспорскими организациями, армянскими националистами.

Также в сообщении говорится, что подобные грязные деяния Ибрагимбекова продолжаются на протяжении уже нескольких лет и фильм "Кавказское трио" является еще одним примером этого, показывая истинную суть автора его сценария.

"Нет сомнений в том, что фильм "Кавказское трио", полностью основанный на лжи, клевете, а также политической конъюнктуре, останется черным пятном в его творческой биографии", - говорится в сообщении.

Министерство культуры решительно осуждает этот уродливый "фильм", снятый по сценарию Рустама Ибрагимбекова и принижающий азербайджанский народ, глубоко сожалеет об этих действиях драматурга, вызывающих отвращение.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook