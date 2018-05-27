Депутат: Рустам Ибрагимбеков должен быть лишен всех относящихся к Азербайджану титулов

Рустам Ибрагимбеков должен быть лишен всех титулов, относящихся к Азербайджану. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Садыхов, передает Day.Az.

Садыхов сказал, что в фильме "Кавказское трио", снятом по сценарию Рустама Ибрагимбекова, армяне выставляются якобы несчастными и обездоленными, азербайджанцы же - "кровопийцами".

"Несмотря на то, что армяне исторически совершали тяжкие преступления, геноцид в отношении азербайджанцев, они всегда старались представить себя миру в качестве обездоленного народа. Эта идеология стоит в центре захватнической политики армян. Армяне не хотят возвращать оккупированный ими Нагорный Карабах Азербайджану, желая присоединить его к Армении. Рустам Ибрагимбеков написал сценарий, который служит этой идее армян, наглядно формирует эту политику армян. Тем самым он предал не только азербайджанское государство, народ, но и память всех шехидов", - сказал депутат.

По его словам, у Рустама Ибрагимбекова не должно быть каких-либо титулов, имеющих отношение к Азербайджану.

"Он должен быть лишен всех связанных с Азербайджаном почетных званий, премий, а также должен быть лишен азербайджанского гражданства. Потому что он не достоин этих званий", - сказал Садыхов.

Депутат сказал, что Рустам Ибрагимбеков предал землю, защищая которую погибли тысячи шехидов.

"Поэтому я хотел бы лишения в скором времени Рустама Ибрагимбекова всех титулов, связанных с Азербайджаном", - отметил депутат.