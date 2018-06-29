В минкультуры Азербайджана очередные назначения
В структуре нового утвержденного Аппарата министерства культуры проведены кадровые назначения заместителей руководителя Аппарата и заведующих отделами. Об этом говорится в сообщении министерства, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Приказом министра Абульфаса Гараева, Васиф Эйваззаде назначен заместителем руководителя Аппарата - заведующим отделом международного сотрудничества и инновационного развития.
Должность заместителя руководителя Аппарата - заведующего отделом правового и внутреннего анализа поручено Намигу Гуламову.
На должность заведующего нового отдела региональной политики назначен Парвиз Искендерли, а на должность заведующего отделом по работе с документами и обращениями граждан - Рашад Алиев.
Напомним, что ранее приказом министра культуры, главой Аппарата назначен Фикрет Кочари оглу Бабаев.
Должность завотделом народного творчества и развития маршрутов культуры поручена Вугару Шихаммедову.
Ранее он возглавлял отдел по информации и связям с общественностью расформированного министерства культуры и туризма.
На должность заведующего отделом по информации и связям с общественностью назначен Интигам Гумбатов.
Заведующим отделом по обороту книжного рынка и работе с издательствами назначен Аслан Джафаров.
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