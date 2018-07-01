Соглашение о партнерстве между Азербайджаном и ЕC - новый этап в отношениях сторон - ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Новое соглашение о партнерстве между Азербайджаном и ЕC придаст серьезный импульс расширению спектра существующего сотрудничества между двумя сторонами.

Об этом сказала Day.Az европейский эксперт Леви Балог.

Эксперт придал важную значимость усилиям, которые прилагаются со стороны ЕС и Азербайджана в подписании документа о партнерстве.

"В отношениях Азербайджана и Евросоюза особенно за последнее время наблюдается динамичное развитие, что показывает серьезную заинтересованность сторон в продолжительном сотрудничестве, а также в выстраивании тесного и взаимовыгодного союза. Полагаю, что уровень нынешнего взаимодействия усилит доверие сторон друг к другу, а также расширит спектр двустороннего сотрудничества в разных сферах экономики, поспособствует беспрепятственной реализации масштабных газовых, транспортных проектов, чтобы выйти на внешние рынки мира. Вместе с тем, подписание столь значимого соглашения поможет продвижению национальных интересов страны в регионе и мире и еще больше укрепит авторитет Азербайджана как независимого государства, которое проводит свою политику в системе международных отношений", - сказал наш собеседник, отметив, что Европейский союз на сегодняшний день является одним из основных торговых партнеров Азербайджана.

По мнению европейского экономиста, перспектива отношений между сторонами многообещающая, так как есть серьезный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в таких отраслях, как сельское хозяйство, туризм транспорт, производство продовольственной и промышленной продукции, в области возобновляемых альтернативных источников энергии.

Экперт считает, что этот важный документ о партнерстве откроет совершенно новый этап в отношениях между Азербайджаном и ЕС.

В ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

Матанат Насибова