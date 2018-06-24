Новое соглашение о партнерстве еще больше укрепит доверие между Азербайджаном и ЕС - МНЕНИЕ

В отношениях между Азербайджаном и Евросоюзом особенно за последнее время наблюдается динамичное развитие, и, вне сомнения, новое соглашение о партнерстве с ЕС придаст большой импульс еще большему расширению спектра сотрудничества между сторонами.

Об этом сказал Day.Az эксперт-экономист Улькер Джавадова.

По ее словам, последовательное продвижение переговорного процесса по проекту соглашения о партнерстве между ЕС и Азербайджаном показывает однозначную заинтересованность сторон в выстраивании тесного и взаимовыгодного сотрудничества.

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"Безусловно, документ значительно повысит уровень существующего взаимодействия, а главное - усилит доверие сторон друг к другу. Азербайджан прилагает большие усилия для дальнейшего расширения сотрудничества с европейскими странами в разных сферах экономики, реализует масштабные газовые, транспортные проекты, чтобы выйти на внешние рынки мира. Все эти шаги направлены на продвижение национальных интересов страны в регионе и мире и, разумеется, способствуют еще большему укреплению авторитета Азербайджана как независимого государства, которое грамотно проводит многовекторную политику в системе международных отношений.

На сегодняшний день Европейский союз является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, и этот факт устраивает и европейские страны, они заявляют о своей готовности сотрудничать с нашей страной во многих областях.

Перспектива отношений между сторонами обнадеживающая, так как имеется большой потенциал для расширения сотрудничества в таких важнейших отраслях, как сельское хозяйство, туризм транспорт, производство продовольственной и промышленной продукции, в области возобновляемых альтернативных источников энергии", - сказала наша собеседница, выразив уверенность в том, что ожидаемый документ о партнерстве откроет новый этап отношений между Азербайджаном и ЕС.

Связи ЕС-Азербайджан - пример для многих стран постсоветского пространства - МНЕНИЕ ИЗ ВЕНГРИИ

В ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

Матанат Насибова