Связи ЕС-Азербайджан - пример для многих стран постсоветского пространства - МНЕНИЕ ИЗ ВЕНГРИИ

Азербайджан представляет для Европы серьезную значимость как стратегический партнер и гарант энергетической безопасности Европы, и эти два важных фактора создают реальные предпосылки для дальнейшего многостороннего сотрудничества в различных сферах торговли, экономики, культуры и прочее.

Об этом сказал Day.Az венгерский эксперт-экономист Леви Балог.

По его словам, существующие двусторонние связи между ЕС и Азербайджаном могут стать примером для многих стран постсоветского пространства.

"Движущим локомотивом в развитии и расширении двустороннего сотрудничества является энергетический фактор, так как Европа серьезно нуждается в поставках природного газа и крайне заинтересована в реализации проектов TAP, TANAP. Не секрет, что венгерская экономика фактически на 80% зависит от природного газа, поэтому для нас необходимы большие объемы энергопоставок для внутреннего потребления. Соответственно, мы более чем заинтересованы в импорте азербайджанского газа. На сегодняшний день альтернативным вариантом для определенных объемов российского газа является именно азербайджанский газ, а реализация масштабных энергопроектов, инициированных Азербайджаном, может в конечном итоге изменить всю энерегетическую карту Европы", - сказал экономист.

По оценкам эксперта, реализация мегапроекта "Южный газовый коридор" еще больше усилит незаменимую роль Азербайджана для Европы.

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Напомним, что проект "Южный газовый коридор" впервые в истории обеспечит выход каспийского газа на европейские рынки. На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического трубопроводов.

Стоимость проекта "Южный газовый коридор" в настоящее время оценивается в 41,5 миллиарда долларов.

Матанат Насибова