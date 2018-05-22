ЕС и Азербайджан заинтересованы в продолжительном стратегическом партнерстве в регионе

Заявления европейских парламентариев о том, что участие Европейского союза (ЕС) в мирном урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта должно быть активизировано, говорит о том что наши западные партнеры серьезно заинтересованы в продолжительном стратегическом партнерстве с Азербайджаном.

Об этом сказал Day.Az независимый эксперт Садреддин Алышев.

По его словам, данный факт является показателем успеха азербайджанской дипломатии и внешнеполитического курса страны

" На мой взгялд, Европейский союз (ЕС) может также внести существенный вклад в мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Считаю, что соглашения между ЕС и сторонами многолетнего конфликта должны быть обусловлены подвижками в процессе мирного урегулирования конфликта. И как мне кажется,

в этом направлении может быть уместным интенсификация диалога в рамках программы "Восточного партнерства".

О том, что ЕС придает большое значение отношениям с Азербайджаном, серьезно заинтересован в продолжительном сотрудничестве, не раз заявляли официальные лица этой европейской структуры. Поэтому я считаю, что европейские страны должны быть более проактивны втом числе в направлении карабахского урегулирования.

Азербайджан в свою очередь также придает большое значение связям с Европейским союзом, и всецело поддерживает подписание соглашение о партнерстве, которое откроет большие возможности для сотрудничества в энергетике, торговле и других сферах, представляющих взаимный интерес", -сказал наш собеседник, отметив, что поддержка территориальной целостности Азербайджана является объективной оценкой европейской структуры.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова