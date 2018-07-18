Москва вызвала Пашиняна "на ковер" - ПОДРОБНОСТИ

26-27 июня в Санкт-Петербург пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. В повестку дня включены вопросы, связанные с развитием цифровой повестки, энергетики и транспорта, таможни государств-членов ЕАЭС.

Но это все мелочи. А главная тема дня - участие в заседании премьера Армении Никола Пашиняна. Ситуация складывается интересная. Дело в том, что Пашинян по новой конституции Армении не просто глава правительства, но глава государства вообще, и сидеть за одним столом со вторыми лицами стран-партнеров ему как бы не к лицу.

Напомним, что на предыдущее заседание глав правительств стран ЕАЭС летал первый вице-премьер-министр Арарат Мирзоян. Его поездка вызвала в стране скандал, так как Мирзоян отправился в Душанбе на президентском борте. Этот факт неприятно удивил армянскую общественность.

Именно должность Арарта Мирзояна, согласно новой конституции, приравнивается к посту премьер-министра, а премьер Пашинян, как глава государства, должен участвовать на встречах президентов. Какое место отводится во всей этой неразберихе президенту Армену Саркисяну, не поясняется.

Таким образом, в Санкт-Петербург должен был ехать Мирзоян, но поедет Пашинян. Почему?

На этот вопрос есть ответ у газеты "Грапарак".

Как объяснили газете в правительстве, есть такие вопросы повестки, что присутствие Пашиняна необходимо, и не всегда он будет принимать участие в таких заседаниях.

На вопрос, почему так решили, пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян ответил: "Это не спор о формате участия, формат участия будет определяться исходя из рабочей целесообразности за несколько дней до визита", - пишет газета.

Однако не все так просто. По сведениям "Грапарак", Пашинян едет на заседание по требованию российской стороны.

"По нашим сведениям, Россия не захотела, чтобы г-н Арарат участвовал в заседании, и потребовала, чтобы присутствовал Пашинян, - пишет издание. - Кроме того, нам сказали, что российская сторона особо подчеркнула, чтобы Пашинян приехал: после Брюсселя у них есть к нему "разговор"".

Таким образом, Никол Пашинян вызван "на ковер" и должен будет отчитываться за свои проделки в Брюсселе. Хотя проделки и не имели успеха, и в Ереван он вернулся с пустыми руками, но в данном случае важны намерения, а не результаты.

Не исключено, что в Санкт-Петербурге Пашинян будет вести себя скромно после того, как Европа культурно дала ему от ворот поворот. Ведь поездка в Брюссель стала для него визитом разочарований. Он не получил ничего, кроме традиционной вежливой улыбки западных партнеров и фотки с Трампом.

В такой ситуации продолжать жесткую антироссийскую линию будет достаточно опасно. Пашинян должен понимать, что чемпионат мира по футболу завершился, и Москва теперь возвращается к тому, что упустила за долгий период подготовки и проведения мундиаля. Растянувшийся для армянских "революционеров" на несколько месяцев, так сказать, день тишины завершился.

Зульфугар Ибрагимов