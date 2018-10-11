Армянский экономист разгромил доводы Пашиняна

Экс-премьер Армении, бывший депутат парламента Армении Грант Багратян обратился на своей странице в Facebook к записи премьер-министра Никола Пашиняна об экономическом взлете, подчеркнув, что делать подобное заявление - неправильно, передает Day.Az со ссылкой на aysor.am.

"Никол Пашинян сделал на своей странице в Facebook такую запись: "Набираем силу для экономического взлета. После революции, то есть, с мая этого года и по сей день, активы банковской системы возросли на 10.5 процентов, кредиты выросли на 7.0 процентов, кредиты физических лиц - на 10.4 процента, юридических лиц - на 4.3 процента. Вклады увеличились на 9,2 процента".

Здесь неправильно все. Прежде всего, подобные вещи говорил часто также С.Саргсян. Несколько раз возразили, больше не повторял.

Во-вторых. Обязан был отметить, что сравнил май-сентябрь этого года с маем-сентябрем прошлого года, прошлым декабрем-апрелем или просто с апрелем. Ведь есть сезонный фактор. Это неправильное сравнение.

В-третьих. Начнем с вкладов. Есть три способа расчета - в драмах, долларах и/или евро. В драмах - правильная методика в текущий период по сравнению с прошлым периодом: вклады x проценты вклада в данной валюте x процент экономического роста. Таким образом, чтобы в Армении вклады сравнительно не уменьшались, они должны были возрасти 9.5+7.7=17.2%. Здесь есть незначительная неточность - 7.7 восьмимесячный экономический рост (9-месячный экономический рост не опубликован). Аналогично рассчитываем в долларах и/или евро.

В-третьих, активы возросли на 7 процентов. Должно быть 17.2% + % банковского спрэда (разница между процентом кредита и процентом вклада). То есть примерно 20 процентов.

В-четвертых, в полномочия премьер-министра не входит Центральный банк. Посему пусть Центробанк сам объявляет эти цифры. Не нужно также запрашивать цифры в ЦБ, поскольку они постоянно врут.

В-пятых. Премьера должно беспокоить состояние экономики. Во втором квартале по сравнению с первым инвестиции сократились в 11 раз. Да и первый не очень годился. Сейчас в условиях полного отсутствия инвестиций растет потребность в кредитах. А в этом уже нет ничего хорошего", - написал на своей странице в Facebook Грант Багратян.