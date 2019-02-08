Армения продолжает саботировать избрание нового генсека ОДКБ

Армения сознательно затягивает урегулирование ситуации, возникшей в ОДКБ вокруг вопроса избрания нового генерального секретаря организации.

Напомним, что Организация Договора о коллективной безопасности осталась без генсека после того, как новые власти Армении арестовали, а потом отозвали занимавшего этот пост Юрия Хачатурова. Этим шагом Армения дискредитировала себя и фактически потеряла пост генерального секретаря, который теперь в алфавитном порядке должен перейти Беларуси. Однако Ереван затягивает решение вопроса, не желая смириться с поражением и, вероятно, рассчитывая развернуть ситуацию в свою пользу.

Процесс утверждения в должности генсека ОДКБ пока никак не продвигается, руководство Армении пока не отвечает на просьбу о встрече с белорусским претендентом на эту должность Станиславом Засем. Об этом сам госсекретарь Совбеза Беларуси Зась сообщил журналистам после заседания коллегии Госкомвоенпрома, передает белорусский портал TUT.by.

Процесс пока никак не продвигается, сказал Зась, отметив, что встреча с премьер-министром Армении еще не состоялась. "Я отправил предложение встретиться в любое удобное время для армянской стороны, и пока ответа не получили. Все остальные государства - члены ОДКБ выразили поддержку кандидатуре от Беларуси". На вопрос, можно ли принять решение без согласия Армении, Зась ответил, что в уставе (ОДКБ) предусмотрена возможность принятия решения ограниченным составом, но это не самый лучший вариант, конечно же. "Такие решения должны приниматься консенсусом. Это залог для нормальной, бесперебойной работы", - отметил он.

МИД Армении немедленно отреагировал, раскритиковав Зася за сделанные заявления. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя заявление представителя Беларуси, заявила: "Учитывая, что между членами ОДКБ идут важные консультации, на данном этапе заявления и комментарии не способствуют нахождению консенсуса на правовой основе - на консенсусе всех шести государств".

Отметим, что Армения продолжает настаивать, что генсеком до 2020 года должен остаться представитель Еревана.

Зульфугар Ибрагимов