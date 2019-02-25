При поддержке посольства Азербайджана в Чехии и организации Сети азербайджанских студентов на Староместской площади в центре Праги прошло мероприятие, посвященное памяти жертв Ходжалинского геноцида, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель азербайджанской студенческой организации Эльдар Велиев подробно рассказал собравшимся, среди которых были местные жители, в том числе молодежь, о Ходжалинском геноциде, совершенном армянами в 1992 году.

Затем минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида и зажжены свечи. В исполнении чешского скрипача Жири Желинека прозвучали различные произведения в память о жертвах Ходжалинского геноцида.

После мероприятия был дан эхсан в память о жертвах трагедии.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.