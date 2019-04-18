Активизация процесса урегулирования армяно-азербайджанского конфликта видна уже невооруженным глазом. После длительного застоя, наконец, на этом фронте что-то начало происходить. Другое дело, что дальше разговоров дело пока не идет. Но уже налицо некоторые примечательные тенденции, от развития которых можно ожидать каких-то позитивных подвижек. Во всяком случае, посредничающие в процессе державы, похожи, больше не намерены стоять в стороне, хотя бы из чувства соперничества друг с другом.

Неожиданное проявление посредниками живого интереса к теме, с одной стороны, не может не радовать. С другой, излишний оптимизм был бы преждевременным - посмотрим еще, что из этого выйдет.

15 апреля в Москве по инициативе российской стороны министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении - Сергей Лавров, Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян - провели рабочую встречу. К ним присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Эндрю Шофер от США и Стефан Висконти от Франции), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Как отмечено в принятом по итогам встречи заявлении, был достигнут ряд договоренностей гуманитарного характера - содействие сельхозработам с обеих сторон, допуск родственников к пленным и заложникам, установление контактов между людьми и взаимные визиты СМИ.

Не бог весть что. По большому счету, подобные гуманитарные меры не ведут к урегулированию конфликта. Это всего лишь повод начать разговор, а как он будет развиваться, зависит от множества факторов уже совсем другого уровня. Тем не менее, факт, что с армянской стороны не будут стрелять по работающим на полях азербайджанским сельчанам, уже радует.

И Баку, и Ереван заинтересованы в том, чтобы последние договоренности по Карабаху не остались на бумаге, заявил на пресс-конференции в Москве глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы будем этому помогать", - добавил Лавров.

Думается, говоря "мы", главный дипломат России подразумевал в первую очередь российскую сторону, которая всегда позиционировала себя главным переговорщиком, имеющим влияние на стороны конфликта. Вряд ли достигнутые гуманитарные договоренности были спонтанны и разработаны без участия остальных стран-сопредов, но этот первый позитивный шаг, сдвинувший с мертвой точки отношения конфликтующих сторон, был сделан именно в Москве, а значит, она может записать это себе в актив.

Последнее вряд ли могло устроить заокеанского оппонента Москвы. Поэтому вряд ли многих удивило, что США предложили провести очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в Вашингтоне.

Об этом в ходе пресс-конференции в Польше сообщил Эльмар Мамедъяров.

"Вчера мы получили приглашение от США посетить Вашингтон, где госсекретарь также выдвинет свои предложения для достижения прорыва в урегулировании конфликта", - сказал азербайджанский министр.

Со странной нервозностью отреагировало на это заявление главы МИД Азербайджана внешнеполитическое ведомство Армении. Армянский МИД весь день переваривал сказанное Мамедъяровым и, наконец, устами пресс-секретаря Анны Нагдалян разразился заявлением, источающим раздражение.

"Заранее сообщать о предстоящей в одной из стран-сопредседателей встрече - неуважительное отношение к участникам процесса, прежде всего к данной сопредседательствующей стране, - заявила Гагдалян журналистам. - Стремление становиться вестником еще несостоявшихся договоренностей не способствует формированию нормальной рабочей атмосферы, основанной на взаимном доверии".

Почему такая нервозная реакция? Можно подумать, что встреча планировалась в Ереване, но неожиданно была перенесена в Вашингтон...

Причины раздражения МИД Армении находятся в недалеком прошлом.

В контексте приглашения Вашингтона вспоминается состоявшийся в октябре прошлого года визит советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в наш регион. Этот визит оставил у армянской стороны неопрятный осадок, потому что от высокопоставленного лица американской администрации они услышали то, что никогда не произносило ни одно официальное лицо России. При том, что российская сторона с самого начала карабахского конфликта была, что называется, в теме, оттуда ни разу не прозвучало на официальном уровне ни одного слова касательно необходимости освобождения Арменией оккупированных ею территорий Азербайджана как основополагающем условии урегулирования. Наверное, обязательства Москвы перед Ереваном слишком велики.

Штаты же никаких обязательств перед Арменией не имеют, поэтому называют вещи своими именами.

Находясь в Ереване, Болтон открыто посоветовал Еревану поторопиться с решением карабахской проблемы и возвращением оккупированных территорий. Незадолго до этого уходящий посол США в Армении Ричард Миллз завил, что без возвращения территорий конфликт не решить.

Оба этих заявления вызвали истерику в Армении и заставили даже прозападников прикусить языки. Лозунг "Запад с нами" в этой стране больше не популярен, а все надежды на разрешение карабахского конфликта в интересах агрессора связываются с российской поддержкой. Но эти надежды достаточно зыбки. Не требуя освобождения азербайджанских территорий (хотя территориальную целостность Азербайджана Россия официально признает), Москва тем не менее не поддерживает армянские инициативы. В частности, не поддержал стратегический союзник требование Никола Пашиняна об увеличении числа сторон конфликта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на одном из традиционных брифингов подчеркнула, что изменение формата возможно только на основе согласия сторон. "Это не только наша позиция, но и позиция других членов тройки", - добавила она, как бы пресекая излишние надежды Еревана искать поддержки в Париже или Вашингтоне.

"Идет соревнование. В Москве наметились конкретные результаты, и поскольку на кону шаги, сопряженные с минимальными политическими рисками, нет причин, чтобы стороны не смогли бы выполнить эти договоренности. А значит, Москва сможет записать себе это в актив", - сказал в беседе с Day.Az, комментируя ситуацию, азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Договоренность была достигнул еще на встрече в Вене, но была оформлена в Москве, которая уже устами Лаврова дала понять, что будет выступать гарантом ее выполнения. Москва имеет для этого большой потенциал, и лавры будут присуждены российской дипломатии, считает наш собеседник.

При этом Велизаде считает, что в Вашингтоне вряд ли прозвучат новые предложения. Несмотря на то, что США являются сопредседателем Минской группы, участие американцев в процессе носит эпизодический характер, в то время как моделированием процесса занимался в основном российский МИД.

"Тем не менее, приглашение Вашингтона в рамках логики. США сопредседатель и должны демонстрировать активность на возможно более высоком уровне уже давно. И хотелось бы, чтобы эта активность поддерживалась высшими чинами Госдепартамента.

Пока неясно, кто примет участие на встрече с американской стороны и какие вопросы будут обсуждены. Насколько этот формат будет устойчивым, увидим. Сомнительно, что будут новые договоренности. Это было бы контрпродуктивно при том, что уже достигнутые договоренности пока не реализованы. Встреча, скорее, будет носить ознакомительный характер, но она интересна с точки зрения практического подключения американской стороны. Кроме того, нельзя не отметить, что позиция Штатов по целому ряду вопросов касательно урегулирования более объективна. Так, США поддерживают поэтапное урегулирование конфликта, оттуда не раз говорилось о необходимости возвращения оккупированных территорий вокруг Карабаха, чего не слышно из России. Но хотелось бы, чтобы американцы начали делать шаги и в реальной плоскости. Причем самостоятельно, а не стараясь реагировать на действия России", - сказал Ильгар Велизаде.

Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков тоже придерживается того мнения, что приглашение в Вашингтон стало следствием встречи в Москве.

"Штатам не до Карабаха, их внимание сосредоточено больше на Северной Корее и Ближнем Востоке. Я бы не сказал, что идет соревнование между сопредседателями Минской группы. Однако передоверить все посредничество Москве США и Франция не хотят. Так было и ранее. Встречи на высшем уровне и на уровне глав МИД организовывали в свое время Жак Ширак и Колин Пауэл. К сожалению, все усилия оказались безрезультатными. Будем надеяться, что, может быть, на сей раз наметится какой-то прогресс", - отметил Мусабеков.

Одним словом, державы-сопредседатели бьются за право записать за собой успехи в разрешении карабахского конфликта. Азербайджану эта "гонка" только на пользу. В последние годы мировые державы практически забыли о карабахской проблеме, и армянская сторона сделала из этого собственные далеко идущие выводы. Разморозка процесса, причем, его старт с неудобной для оккупантов позиции, выгода азербайджанской стороне.

Однако на уровне пустых разговоров процесс больше идти не будет. Ситуация изменилась, и для продвижения мира посредникам все же придется определиться, на стороне они справедливости и международного законодательства, или же поддерживают хаос и нестабильность. Мнимый нейтралитет держав уже сделал свое "черное" дело, достаточно.

И самое главное, что следует принять во внимание и Москве, и Вашингтону, да и Парижу: пока не начнет решаться вопрос деоккупации азербайджанских территорий, никакие гуманитарные договоренности и добрые намерения не помогут восстановить мир.

Зульфугар Ибрагимов