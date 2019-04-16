На минувшей встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, с участием главы российского МИД Сергея Лаврова, были расставлены важные акценты в сфере гуманитарного сотрудничества, которых должны придерживаться конфликтующие стороны.

Об этом заявил Trend известный азербайджанский политолог Арзу Нагиев, комментируя итоги московской встречи глав государственных ведомств трех стран, передает Day.Az.

По мнению Нагиева, встреча глав МИД в Москве определила три важных пункта в гуманитарной сфере.

"Фактически главы МИД договорились выполнять три основных пункта в сфере гуманитарного взаимодействия. Во-первых, они договорились принять меры на взаимной основе, с тем, чтобы семьи, где имеются военнопленные, могли встречаться со своими родственниками, содержащимися под стражей, будучи в соответствующих центрах содержания сторон конфликта. Во-вторых, главы МИД выразили готовность начать конкретную работу по установлению контактов между жителями двух стран, в том числе путем взаимных визитов представителей СМИ, и в третьих, договорились о соблюдении стабильной обстановки в зоне конфликта, в ходе выполнения сельскохозяйственных работ", - заявил эксперт.

По мнению азербайджанского политолога, эти три пункта являются важными компонентами субстантивных переговоров, касающихся гуманитарного сотрудничества.

Нагиев отметил, что по итогам встречи были сделаны шаги в сторону решения гуманитарных вопросов, но в глобальном смысле конфликт все еще остается не урегулированным.

"Я думаю, что после этой встречи должна состояться следующая, но уже по итогам выполнения всех этих трех договоренностей. Что же касается урегулирования карабахского конфликта, позиция Азербайджана остается неизменной, мы однозначно считаем, что решение многолетней проблемы возможно при условии восстановления территориальной целостности и нерушимости азербайджанских границ, путем вывода армянских формирований с оккупированных территорий и возвращения беженцев на свои исконные земли", - сказал Нагиев.

Политолог отметил, что этот факт всегда подтверждался в резолюциях Совета Безопасности ООН, которые поддерживают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и что все эти пункты, указанные в документах международных организаций, не выполняются армянской стороной, что идет вразрез с требованиями и принципами международного права.

Отметим, что 15 апреля министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении - Сергей Лавров, Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян - провели рабочую встречу в Москве по инициативе российской стороны.

К ним присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Эндрю Шофер от США, и Стефан Висконти от Франции), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.