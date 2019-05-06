Сегодня между Азербайджаном и США существуют тесные партнерские связи. В развитии этих отношений большая роль принадлежит взаимным визитам на высоком уровне.

Об этом в авторском проекте информационного агентства Trend "Актуально с Сахилем Керимли" сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, говоря о связях между Азербайджаном и США, передает Day.Az.

Напомнив об относительно недавнем периоде, Гаджиев, в первую очередь, отметил визит советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона в Азербайджан: "В ходе визита Джон Болтон провел обширные обсуждения с Президентом Ильхамом Алиевым. Эти контакты продолжились и после, состоялись телефонные разговоры. Азербайджан посещали официальные представители Государственного департамента. Также можно отметить визиты представителей оборонного ведомства США и другие подобного рода официальные визиты".

По его словам, Азербайджан высоко ценит поддержку, оказанную США в первые годы независимости: "Осуществленные при поддержке США эксплуатация наших углеводородных ресурсов и их вывод на международные рынки способствовали укреплению суверенитета Азербайджана в этот период. Сегодня двусторонние визиты на высоком уровне, развитие политического диалога имеют большое значение для связей между Азербайджаном и США. Мы высоко ценим поддержку президента Дональда Трампа, оказанную проекту "Южный газовый коридор". Благодаря поддержке США этот проект реализуется в соответствии с намеченным графиком".

Гаджиев отметил, что развитие двусторонних торгово-экономических связей с США - один из приоритетов Азербайджана: "В скором времени запланировано проведение двусторонней встречи в рамках межправительственной комиссии. Представители Азербайджана совершали визиты в США, и рассматриваются новые визиты".

Заведующий отделом Администрации Президента подчеркнул, что в связях между двумя странами стоит особо отметить сотрудничество в сфере безопасности: "Между нашими странами существует чрезвычайно тесное сотрудничество в этой области. Азербайджан - важный союзник и партнер США в области борьбы с терроризмом. Сразу после событий 11 сентября великий лидер Гейдар Алиев выступил с заявлением, объявив воздушное пространство страны открытым для операций в рамках борьбы с терроризмом. И сегодня летательные средства США используют территорию Азербайджана в транзитных целях. США высоко ценят поддержку Азербайджана".

Гаджиев добавил, что положительная динамика сотрудничества прослеживается, как на двусторонней основе, так и на многосторонней: "Существуют перспективы и возможности привлечения в ненефтяной сектор еще более крупных инвесторов из США. Наши коллеги в США высоко оценивают факт наличия у Азербайджана самого крупного в регионе гражданского воздушного флота. Многие из этих заказов осуществляются через компанию "Boeing". Благодаря заказам "Азербайджанских авиалиний" через эту компанию, в США были созданы десятки тысяч новых рабочих мест. В создании спутников для Азербайджана непосредственно участвуют американские компании. Таким образом, двустороннее сотрудничество носит взаимовыгодный характер и служит интересам обеих стран".