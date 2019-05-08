Обеспокоенность армянских националистов темой соглашения между Азербайджаном и ЕС дала о себе знать и в ходе состоявшейся в среду пресс-конференции премьер-министра Никола Пашиняна.

Армянская сторона опасается, что в текст соглашения будет включено положение о поддержке Евросоюзом территориальной целостности Азербайджана. В соглашении с Арменией этот вопрос обозначен как поддержка принципов Хельсинкского заключительного акта, в которых значится и "право на самоопределение". В Армении требуют от Европы идентичных формулировок и в соглашении с Азербайджаном.

По какому праву?

Примерно в духе этого вопроса ответил на соответствующие замечания Пашинян.

"Это переговоры между ЕС и Азербайджаном, они не имеют прямого отношения к нам, но в своих контактах с партнерами из ЕС я указал, что было бы правильно, чтобы переговорные процессы по региональной ситуации и принятые формулировки не искажались в различных ситуациях. Остальное - это дело ЕС и Азербайджана. Надеюсь, что там будет принципиальный подход. ЕС не разглашает суть переговоров и это нормально, но надеюсь, что итоговый документ будет нормальным", - цитирует Пашиняна Новости-Армения.

Наверняка, от премьера ожидали другого, жесткого и ультимативного ответа.

Кстати, на проходившем в начале апреля в Ереване форуме, посвященном 10-летию Восточного партнерства, армянские участники попытались "призвать к ответу" представителя ЕС и получили, что называется, по зубам.

Как писала Аравот.ам, эксперт Рубен Мегбарян поинтересовался у представителя делегации ЕС в Армении Екатерины Дородновой формулировками в соглашении с Азербайджаном по карабахскому вопросу. И услышал в ответ много неприятного.

"Каждое соглашение адаптировано для этого партнера, - сказала Дороднова. - Когда мы вели переговоры с Арменией, мы никогда не консультировались с азербайджанскими коллегами, какой язык нам использовать. То же самое относится и к Азербайджану".

Проще говоря - не ваше дело. Примерно то же самое, но мягко и чтобы не все поняли, попытался донести до журналистов Никол Пашинян. Это переговоры между ЕС и Азербайджаном, и армянскую сторону они не касаются.

Султан Керим