Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в заседании авторитетного международного дискуссионного клуба "Валдай". В качестве гостя, приглашенного лично главой России Владимиром Путиным.

В Сочи Президент Азербайджана встретился с российским коллегой и принял участие в пленарной сессии клуба, на которой выступил с речью, а также ответил на вопросы участников по разным темам, продемонстрировав высокий интеллект, политическое чутье и уверенность в том, о чем говорит.

Это не был официальный или государственный визит, азербайджанский лидер ничего не подписывал и не произносил протокольных речей. Тем не менее, визит в Сочи был продуктивным с точки зрения азербайджано-российских отношений и возможности донести до широкой международной аудитории правду об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

На международной площадке азербайджанскому лидеру выступать не привыкать. На самых крупных форумах, в присутствии лидеров десятков государств Президент Ильхам Алиев всегда достойно представлял Азербайджана и, не поддаваясь эмоциям, высказывался по всем вопросам, касающимся мира и региона. У Президента Азербайджана сильная позиция, потому что сильна позиция его страны. И наоборот - сильный лидер - это залог силы государства. А что такое сильная страна? Это сильная экономика, внятная политика, предсказуемая внешнеполитическая стратегия и крепкая социальная "подушка безопасности". По всем этим пунктам позиции Азербайджана сильны.

Как раз в эти дни Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало отчет, согласно которому Азербайджан сохранил свою позицию и продемонстрировал устойчивые темпы роста с оценкой BB +. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), рост реального внутреннего валового продукта (ВВП) Азербайджана в 2020 году составит 2,1 процента. Это хороший показатель, а главное - он реален и стабилен, без резких подскоков и падений. Что еще раз говорит о стабильности экономической системы и экономической политики Азербайджанского государства. Стало также известно, что до конца года ожидается очередное повышение зарплат. А в будущем году должны уже в который раз повыситься пенсии и прочие социальные выплаты.

Все эти достижения последних лет, конечно, не взялись из воздуха, а являются результатом правильных шагов власти. Сильный лидер во главе страны дает ее гражданам уверенность в том, что государство в надежных руках.

Как лидер успешной и востребованной страны, Президент Ильхам Алиев часто становится участником различных встреч, форумов и прочих международных мероприятий. К инициативам и возможностям Азербайджана проявляют интерес даже за океаном. Соответственно, с интересом воспринимаются выступления азербайджанского лидера.

Стоит отметить, что Президент Ильхам Алиев - не просто тонкий политик и патриот, но и политик высокоинтеллектуальный. Это качество просто бесценно, не каждый руководитель государства им обладает сполна.

Клуб "Валдай" - это собрание интеллектуалов, экспертов, политологов, политиков, журналистов. Можно даже сказать, что это интеллектуальная элита, самые сливки экспертных кругов и политологического сообщества России и других стран. То есть это та самая аудитория, среди которой не бывает случайных людей. Такую публику не обманешь, неуверенность или незнание темы лидером того или иного государства сразу будут замечены и отмечены.

Президент Азербайджана всегда бывает на высоте даже перед самой требовательной аудиторией. Его выступления отличают особая манера речи, интонация, акценты, отсутствие надрыва и пафоса. Только так, спокойно и четко можно донести свою правду до умов. Ведь интеллектуальная среда "Валдая" - это совсем не толпа безработных и люмпенов на ереванской площади, которой для блеска в глазах достаточно одного выкрика в мегафон. С интеллектуальной аудиторией нужно уметь общаться.

Не хотелось бы делать сравнений, но они просто напрашиваются. Вот, например, как общается с интеллектуальной аудиторией премьер Армении Никол Пашинян, когда ему выпадает такая редкая возможность. Обычно его слушатели - это те самые люмпены, безработные, националисты и тинейджеры. Правда, даже они уже не слушают своего руководителя с открытыми ртами. Те времена прошли.

Так вот, когда Николу Пашиняну на днях выпала возможность оказаться перед солидной аудиторией на саммите ЕАЭС в Ереване, он выглядел на ее фоне явно не в своей тарелке. Говорил, втягивая голову в плечи, неуверенно, взгляд бегал, словно армянский премьер через каждое слово врал и боялся, что его вот-вот поймают за язык. Наверное, будь у него в руках любимый мегафон, он чувствовал бы себя более уверенно.

Дело не в том, что премьер-министр Армении плохо владеет русским языком. Языком он как раз владеет, но не владеет ситуацией, не владеет своими эмоциями, не обладает достаточным уровнем политического таланта и другими качествами, необходимыми для государственного лица. Он хорошо смотрится на фоне толпы, но теряется, когда требуется завладеть вниманием интеллектуальной публики. Ну и над интонациями нужно поработать. В Армении, наверняка, нашлись бы специалисты, которые помогли бы руководителю страны обрести манеру речи, не сбивающую слушателя с толку.

Зульфугар Ибрагимов