Азербайджан принял очередное важное международное мероприятие. Руководители тюркоязычных государств, собравшись 15 октября, выбрали именно Баку в качестве центра обсуждения сегодняшних реалий региона.

Об этом в среду сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии "Ени Азербайджан" Пярвин Керимзаде, передает Day.Az.

Она сообщила, что 7-й Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), основа которого была заложена ровно 10 лет тому назад - в 2009 году на саммите в Нахчыване, был посвящен экономическим связям между тюркоязычными странами, малому и среднему предпринимательству.

"Соглашения о сотрудничестве в сфере образования, науки и культуры, транспорта, туризма, медиа и информации, подписанные между тюркоязычными странами за прошедшие 10 лет, совместные заявления в очередной раз продемонстрировали единство тюркоязычных государств. Предпринятые шаги в экономической сфере, решения вынесенные на 7-ом Саммите Тюркского совета, как и прежние соглашения, способствуют дальнейшему укреплению тюркского единства в мире", - сказала Керимзаде.

Депутат подчеркнула, что участие Узбекистана в 7-м Саммите Тюркского совета впервые в качестве полноценного члена, открытие представительства Совета в Будапеште стали очередными важными шагами в направлении единения тюркского мира.

"Усиление политической интеграции стран внутри организации на фоне региональных угроз и новых вызовов повысит их маневренность в международных отношениях. Укрепление общей позиции, дружбы, братских связей между тюркоязычными государствами в двусторонней и многосторонней плоскости содействует дальнейшему развитию сотрудничества между странами-членами организации", - отметила Пярвин Кримзаде.