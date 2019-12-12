Гейдар Алиев обеспечил стабильность и создал прочную основу современного Азербайджана.

Об этом сказал Trend генеральный директор Института политических исследований, известный российский эксперт Сергей Марков, передает Day.Az.

"Роль Гейдара Алиева в истории современного Азербайджана неоценима. Гейдар Алиев является созидателем, основоположником современного Азербайджана. Гейдар Алиев смог решить несколько важнейших задач, результаты которых, собственно и легли в основу фундамента современного Азербайджана. Первая задача была решена им еще в советское время. Это превращение аграрной республики с анклавными добывающими отраслями в индустриально-аграрную. Будучи главой республики, а также первым вице-премьером правительства СССР, Гейдар Алиев смог обеспечить приток солидных инвестиций из союзного бюджета в экономику Азербайджана, прежде всего в промышленность, науку, образование, инфраструктуру, с помощью которых и была заложена основа для развития современной экономики", - сказал он.

По словам Маркова, другая задача, которую смог решить Гейдар Алиев - это обеспечение режима прекращения огня.

"Когда он вернулся уже в независимый Азербайджан, страна находилась на грани распада, с одной стороны страну раздирали внутренние противоречия, с другой - шла война с Арменией. И тогда, Гейдар Алиев, мгновенно оценив ситуацию, смог сделать самое главное - остановить войну. Прекращение боевых действий - это неоценимая заслуга Гейдара Алиева", - отметил эксперт.

Третья задача, которую разрешил Гейдар Алиев - это предотвращение гражданской войны, продолжил Марков.

"Мы помним маргинальных политиков от Народного фронта и подобных ему структур, терзавших Азербайджан радикальными политическими действиями ультранационалистического толка. В стране нарастало внутреннее противостояние. Гейдар Алиев, как общенациональный лидер, смог сплотить вокруг себя народ Азербайджана и предотвратил гражданскую войну.

Четвертая задача, решенная Гейдаром Алиевым - это создание новой азербайджанской государственности. Им было сформировано эффективно работающее правительство, адекватный парламент и в целом - современное, стабильное государство. Благодаря своему непререкаемому авторитету среди населения и огромному опыту управленца высокого государственного уровня, Гейдар Алиев смог сделать Азербайджан независимым, сильным, самостоятельным и стабильным государством", - сказал он.

Как отметил Марков, следующая задача это подписание "Контракта века" - договора правительства Азербайджана с крупнейшими транснациональными корпорациями, в ходе реализации которого стало добываться большое количество нефти и газа. Благодаря этому, "Контракт века" смог создать мощную финансовую основу для дальнейшего становления и развития экономики Азербайджана.

По словам Маркова, шестая задача, выполненная Гейдаром Алиевым - это установление и укрепление союзнических отношений с соседями по региону, в первую очередь - с Турцией и Россией.

"Турция это близкая Азербайджану страна, и Гейдар Алиев смог восстановить стратегические союзнические отношения с ней, заручившись поддержкой Турции как в политическом плане, так и с позиции поддержки экономики и инвестиций. При этом Гейдар Алиев сумел сохранить прекрасные отношения и с Россией. Таким образом, он создал многовекторную внешнеполитическую доктрину, которая способствовала и до сих пор позволяет максимально эффективно реализовывать внешнюю политику страны как в регионе, так и во всем мире, что придало еще больший вес геополитическому положению Азербайджана", - сказал он.

Российский эксперт так же подчеркнул, что благодаря заслугам Гейдара Алиева, современный Азербайджан - это многонациональное и многоконфессиональное государство. Мультикультурализм и толерантность, исторически присущие образу жизни азербайджанцев, сегодня стали неотъемлемыми чертами повседневной жизни каждого гражданина страны, независимо от национальной принадлежности, языка и религии.

"Гейдар Алиев является величайшим государственным деятелем, память о котором и его роли в истории навечно заключена в сердце азербайджанского народа!...", - отметил в заключение Марков.