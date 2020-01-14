В понедельник при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам 2019 года. Об основных моментах, касающихся экономического развития в минувшем году и прогнозов на 2020 год, Day.Az побеседовал с азербайджанским экспертом, доктором экономических наук, профессором Эльшадом Мамедовым.

В целом, как отметил Президент Ильхам Алиев на последнем совещании, 2019 год можно охарактеризовать для азербайджанской экономики как позитивный. И, как было отмечено на совещании при Президенте, в целом динамика развития страны говорит о том, что те внешние шоки, которые повлияли на национальную экономику несколько лет назад, в значительной степени нивелированы, и экономика перешла в стадию роста. Особенно отрадными являются позитивные результаты по таким макроэкономическим индикаторам, как опережающий рост ненефтяной промышленности, ненефтяного сектора в целом, прирост ненефтяного экспорта, увеличение расходов госбюджета и, в целом, увеличение параметров бюджета страны. Все это говорит о наличии позитивной динамики и позволяет делать обнадеживающие прогнозы на будущее.

По всем компонентам расширенного воспроизводства азербайджанская экономика имеет потенциал для более устойчивого и более опережающего роста в 2020 году. Есть серьезная политическая воля Президента Ильхама Алиева продолжать курс на диверсификацию национальной экономики, на увеличение инвестиционной составляющей. Глава государства говорил об этом и на последнем совещании, и ранее, когда фактически призвал банковский сектор приступить к опережающему росту доступного кредитования реального сектора экономики, что должно привести к резкому наращиванию инвестиционных и инновационных потоков, без которых добиться устойчивого опережающего роста в современной экономике невозможно.

Поэтому я думаю, что если курс на осуществление экономических реформ, начатый под руководством Президента Ильхама Алиева, последовательно будет продолжен, мы сможем выйти в 2020 году на траекторию еще большего прироста национальной экономики.

Думаю, несмотря на определенные внешние риски, при адекватном макроэкономическом управлении, 2020 год может стать для экономики нашей страны еще более успешным. Имеются также серьезные позитивные результаты по такому макроэкономическому индикатору, как платежный баланс, в частности, его внешнеторговому сегменту. Так что возможности нивелирования внешних рисков у Азербайджана есть.

Но, еще раз хочу подчеркнуть, что необходимо соблюдение адекватной политики макроэкономического управления, и вместе с тем на микроуровне необходимо добиться наращивания деловой активности и создания конкурентной среды для равноправного развития отечественного бизнеса и его реального сектора.

Уверен, что в при соблюдении всех указанных выше условий, наша экономика может достичь 5-процентного роста ВВП.

Госбюджет страны на 2020 год является крупнейшим в истории Азербайджана, и это должно привести к расширению внутреннего рынка, повышению деловой активности. Те социальные мероприятия, которые реализуются в нашей стране с начала 2019 года, должны быть последовательно продолжены с тем, чтобы в первую очередь увеличить степень позиционирования Азербайджана как социального государства, а также дать существенный мультипликативный эффект с точки зрения наращивания деловой активности в стране.

Вместе с тем хочется отметить и те замечания, которые были сделаны в ходе совещания Президентом Ильхамом Алиевым и адресованные, прежде всего, банковскому сектору страны. Как совершенно справедливо отмечал и ранее глава государства, банковскому сектору следует, наконец, повернуться лицом к реальному сектору экономики и реализовывать ту политику, которая необходима для устойчивого опережающего роста - политику генерации и трансмиссии финансовых потоков из финансового в реальный сектор.

Для этого необходимо добиться структурных сдвигов в активах в кредитовании. В банковском кредитном портфеле необходимо увеличить долю бизнес-кредитов, кредитов реальному сектору экономики. И эти кредиты должны быть доступными и дифференцированными. Необходимо отходить от практики регулирования всей денежно-кредитной политики страны на основе одного лишь индикативного показателя учетной ставки Центрального банка. Потому что современная экономика сложно структурирована, и дифференцированная денежная политика должна быть направлена так, чтобы кредитование по разным секторам экономики соответствовало бы нормам рентабельности в данном секторе. Когда рентабельность в каком-то секторе составляет 6 процентов, а банки кредитуют его под 20-25 процентов, взвинчивая банковскую маржу, то говорить об устойчивом развитии этого сектора экономики не приходится.

Поэтому думаю, что необходимы существенные структурные преобразования в банковском секторе. Возможно, и институциональные, кадровые, с тем, чтобы этот сектор служил устойчивому опережающему развитию национальной экономики и повышению ее конкурентоспособности.

Лейла Таривердиева