2019 год в Азербайджане стал годом масштабных реформ, в первую очередь, реформ социальных. Пакеты распоряжений Президента Ильхама Алиева коснулись миллионов наших граждан: неоднократно повысились зарплаты, пенсии, различные социальные выплаты. Кроме того, завершилось строительство газопровода TANAP, были проведены значительные структурные реформы. Азербайджан, благодаря проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политике, переходит на качественно новый уровень государственного управления, а также к новой экономической модели социально-ориентированной экономики. Благодаря масштабным, революционным преобразованиям, Азербайджан еще лучше подготовился к новым вызовам и задачам, строящим перед страной.

Хотя Конфуций и предостерегал - "не дай вам бог жить в эпоху перемен", происходящее сегодня в Азербайджане не может не вызывать энтузиазма. Страна вступила в эпоху серьезных перемен, свидетелями которых мы являемся. И наблюдаем за развитием процессов с большим интересом.

Сегодня в Азербайджане все больше говорят о том, что страна вошла в постнефтяную эпоху. Хотя это, наверное, звучит немного категорично, потому что мир все еще зависит от нефти и газа, а в добывающих странах углеводороды все еще играют основную роль в развитии экономик и формировании доходов.

Тем не менее, в Азербайджане ситуация начинает меняться. Развитие ненефтяного сектора говорит о серьезной смене приоритетов и сломе представления о республике как сидящей на "нефтяной игле". Азербайджан уже доказал, что нефть и газ - это только способ достичь всестороннего развития, и итоги 2019 года это еще раз наглядно продемонстрировали

2019-й год стал успешным для Азербайджана по многим показателям. Говоря об успехах, принято отталкиваться от экономических показателей, потому что страна со слабой экономикой по определению не может считаться успешной.

Азербайджану есть чем гордиться

В 2019 году Азербайджан вошел в список самых могущественных стран мира. Наша страна в последние годы, как правило, занимает достойные позиции в мировых рейтингах по самым разным параметрам, а теперь она названа и одной из 80 самых сильных стран. У Азербайджана 45-е место, и это можно назвать большим успехом.

Важно обратить внимание на индикаторы, по которым определялось место той или иной страны. Первый - влиятельность и авторитет лидера. Далее идут экономическая сила, политическое влияние страны, состояние ее международных отношений и ее военная сила. В экономическом индикаторе учитывается объем ВВП на душу населения, реализация проектов регионального масштаба. Кроме того, автор рейтинга - влиятельный американский журнал U.S.News - отмечает, что наиболее могущественные страны мира постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей.

Все это можно смело отнести к Азербайджану: у него есть сильный и авторитетный лидер - Президент Ильхам Алиев, крупная экономика, входящие в пятидесятку самых сильных армий мира Вооруженные силы и большой авторитет на мировой арене.

Экономика Азербайджана в 2019 году демонстрировала стабильный, ровный и основанный на реалиях рост. Никаких "чудес", "всплесков", "прорывов" и так далее. Подобные термины характерны для слаборазвитых стран, вроде той же Армении, где экономические показатели рисуются яркими красками без оглядки на реальную ситуацию.

Общий экономический рост по итогам года превысил 2 процента.

Как отметил, отвечая на днях на вопросы местных СМИ Президент Ильхам Алиев, возможно, это не очень большая цифра. Но причина этого в том, что добыча нефти несколько снизилась. Зато выросла на 3,5 процента ненефтяная экономика. Рост ненефтяной промышленности составил примерно 14 процентов. Это, по словам Президента, говорит о том, что наши планы по развитию ненефтяной промышленности уже исчисляются реальными цифрами.

"Другие экономические показатели тоже положительные. За 11 месяцев инфляция составила примерно 2,6 процента. Вырос внешнеторговый оборот. Наш ненефтяной экспорт увеличился примерно на 14-15 процентов, несмотря на то, что растет и внутреннее потребление. Причина того, что наш ненефтяной экспорт не растет более крупными цифрами, заключается в том, что население увеличивается, повышается внутреннее потребление, и, таким образом, объем товаров, предлагаемых для экспорта, не особо увеличивается. Но, несмотря на это, ненефтяной экспорт увеличился на 14 процентов", - подчеркнул глава государства.

Жизнь не в долг

О многом говорит и показатель внешнего долга страны. К концу года он снизился и достиг всего 17 процентов от объема ВВП. Достаточно сказать, что на сегодня по этому показателю Азербайджан занимает 9-е место в мире. Ожидается, что к концу 2020-го внешний долг понизится еще на 1 процент, а в будущем возможно его снижение до 10-12 процентов.

Излишне напоминать, что низкий внешний долг государства означает большую степень его независимости и безопасности.

Внушают оптимизм и показатели валютных резервов Азербайджана. В уходящем году они выросли на 4,5 миллиарда долларов и достигли 50 миллиардов долларов.

"Это - рекордный показатель. Конечно, это очень большое достижение в экономической сфере, в то же время это полностью обеспечивает нашу экономическую независимость. Экономическая независимость - основное условие политической независимости. Мы сейчас не зависим от кредитов", - подчеркнул в беседе с журналистами Президент Ильхам Алиев, заметив при этом, что увеличивается число желающих дать нам кредит.

Сегодня, когда Азербайджан полностью встал на ноги и продемонстрировал жизнеспособность своей экономики даже в эпоху падения мировых цен на нефть, он оказался в центре особого внимания международных финансовых структур, от которых поступают многочисленные предложения. Но руководство республики приняло очень мудрое и прагматичное решение обращаться за кредитами только в самых крайних случаях. Проекты же внутри республики должны осуществляться за счет средств самой республики, которая полностью в состоянии самостоятельно строить дороги и создавать необходимую инфраструктуру.

Социальный бюджет

Столь значительные подвижки в экономике стали результатом объявленных Президентом реформ. В свою очередь, рост экономических показателей и соответственно рост доходов госбюджета позволили направить дополнительные средства на нужды социальной сферы. И это особая статья, на которую в будущем году планируется потратить более трети бюджетных расходов. В целом бюджет 2020 года социально ориентированный. Доля социальной сферы составляет 38,6 процента от общего показателя бюджетных расходов. Это позволяет говорить о том, что госбюджет будущего года является самым социально ориентированным за все годы независимости.

Отвечая на вопросы журналистов, Президент Ильхам Алиев обратил особое внимание на тот факт, что даже в кризисные годы в Азербайджане не сокращались средства, предусмотренные для социальной сферы.

"Я всегда говорил, что экономические реформы должны проводиться параллельно с социальной защитой. Это - основные ветви нашей политики. Так как во многих случаях, - мы это знаем и из истории, и из опыта некоторых стран, - очень серьезные экономические реформы создают социальные проблемы, и мы категорически не можем допустить этого. Потому что целью всей нашей деятельности являются интересы гражданина Азербайджана, и гражданин Азербайджана с каждым годом должен жить лучше. Для этого должны реализовываться проекты, связанные с социальной инфраструктурой, одновременно необходимо улучшать и социальное обеспечение граждан. Поэтому считаю, что в этом году мы предприняли очень серьезные шаги в этом направлении", - сказал глава государства.

Действительно, в 2019 году государством был принят ряд мер, направленных на кардинальное улучшение социального положения граждан. В феврале Президент подписал указ "О дополнительных мерах по решению проблемных вопросов физических лиц в Азербайджанской Республике". Указ предусматривает выплату компенсаций для граждан, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. Также указ создал возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой больше 360 дней. В апреле в рамках первого транша Минфин выделил 350,8 миллиона манатов на выплату компенсаций по проблемным кредитам физических лиц. Процесс успешно продолжается.

В уходящем году в разы повысились зарплаты, пенсии, социальные пособия, стипендии студентов. Пособия в среднем увеличились на 50 процентов, минимальная заработная плата тоже выросла в 2 раза, минимальная пенсия поднялась более чем на 70 процентов. Сегодня Азербайджан занимает первое место в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии. Но, как отметил Президент, это не предел и показатели еще планируется наращивать.

"Потому что мы протягиваем ножки по одежке. Мы ниоткуда не получаем поддержки и не видим в этом нужды. Поэтому мы должны спланировать наш бюджет таким образом, чтобы стоящие перед страной задачи выполнялись, реализовались проекты, обусловливающие развитие ненефтяной экономики, и чтобы за счет полученных доходов мы осуществляли социальные проекты".

Помимо прибавления к пенсиям и зарплатам, государство представило гражданам и большой пакет социального жилья. Вынужденные переселенцы, семьи шехидов, ветераны войны, инвалиды были обеспечены жильем. Только для вынужденных переселенцев было построено свыше 5 тысяч домов и квартир, и если помножить это число на среднее количество членов семей, то можно получить цифры, соразмерные с численностью населения небольшого города.

Пойдем дальше.

БТК

Азербайджан в 2019 году еще больше укрепил свой имидж регионального транспортного и энергетического хаба.

5 ноября произошло знаковое для региона событие - в Турцию по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс прибыл первый грузовой состав China Railway Express, который отправился из китайского города Шиянь в рамках проекта "Один пояс - один путь". Затем по трансконтинентальному подводному тоннелю "Мармарай" (под проливом Босфор) поезд проследовал в Европу и достиг Чехии. Китайский состав с 42 контейнерами преодолел десять стран за рекордно короткое время.

Среди инфраструктурных проектов Президент Ильхам Алиев в беседе со СМИ особо выделил железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, назвав ее действительно стратегическим объектом.

"Во-первых, у нас не было железнодорожного сообщения с Турцией. Таким образом, наш экспорт или же конечным пунктом экспорта, осуществляемого по территории Азербайджана, были черноморские порты. Там также необходимо было вновь переваливать, транспортировать грузы - снова трата времени, снова потеря средств. Возможности же портов ограничены и во многих случаях зависят от погодных условий. В первую очередь, порт Новороссийск. Там, наверное, в течение года примерно 20 процентов дней погодные условия не позволяют совершать грузоперевозки. Поэтому это было первоочередным вопросом.

Второй вопрос заключался в том, что мы очень хорошо понимали, что если будет построена железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, тогда мы сможем привлечь на эту дорогу грузы не только с восточного, но даже и с южного и северного направлений, и мы добились этого. Поэтому для нас это был стратегический объект. Когда я приступил к деятельности в качестве Президента, я сразу же стал заниматься этим вопросом и изучил, как нам это реализовать. У нас тогда не было денег. Международные финансовые институты не проявляли интереса к этому проекту. Мы обратились к некоторым странам. И на это обращение не последовало ответа. Поэтому мы поняли, что должны это сделать сами и, конечно, вместе с соседними странами. В первую очередь мы провели переговоры с турецкой стороной и достигли договоренности.

После этого начались переговоры с Грузией. Наибольшая его часть - это железная дорога, проходящая по территории Грузии. У Грузии не было возможностей. Поэтому мы взяли этот вопрос на себя, и с Грузией было подписано кредитное соглашение. Согласно этому кредитному соглашению, предусматривались средства в размере около 800 миллионов долларов при условии, что строительство будут вести азербайджанские компании. То есть, мы сами воспользуемся этими средствами, а после этого будет возвращен кредит", - сказал глава государства.

Президент раскрыл некоторые моменты, связанные с БТК. В частности, он отметил, что в реализации проекта Азербайджан натолкнулся на международное давление, что было для него неожиданностью. Основное давление некоторыми западными странами оказывалось на Грузию, от которой требовалось не давать согласия на строительство. Одной из основных причин, можно не сомневаться, была деятельность проармянских сил, так как появление БТК еще более изолировало бы Армению от региона. Ко всеобщей выгоде, грузинская сторона осознала, насколько выгодно для нее стать частью железнодорожного коридора, соединяющего Запад и Восток.

Сегодня Баку-Тбилиси-Карс - это активно действующий железнодорожный коридор, называемый "железным Шелковым путем". Уже соединены железнодорожные линии Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Европа, по коридору идут грузы из Китая, Казахстана, России, Туркменистана, ожидается присоединение к транспортировкам Ирана.

В последнюю неделю года по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс проследовал 10-тысячный контейнер. 40-футовый контейнер был доставлен на станцию Жеты-Су в Казахстане в составе блок-поезда, курсирующего по маршруту Турция-Казахстан. Перевозку осуществила ADY Container, дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В целом с момента запуска БТК 30 октября 2017 года объем грузоперевозок по этой дороге неуклонно растет. Если в 2018 году по этому маршруту было перевезено 4,135 тысячи контейнеров, в 2019 году этот показатель вырос до 5,810 тысячи контейнеров.

Южный газовый коридор

Одним из самых важных событий 2019 года можно смело назвать сдачу в эксплуатацию TANAP. Не будет преувеличением сказать, что это событие имеет историческое значение. И для Азербайджана, и для региона. Оно изменило энергетическую карту Евразии.

Строительство TANAP, составляющего основную часть Южного газового коридора, было успешно завершено. Причем затраты оказались ниже проектной стоимости. Азербайджанский газ подошел к границе Евросоюза, и с этой точки зрения ЮГК можно смело назвать стратегическим для Европы, потому что позволяет странам региона диверсифицировать энергопоставки и обеспечить тем самым свою независимость.

"Проект TANAP - наш стратегический актив. Мы приложили большие усилия для реализации этого проекта", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Реализация TANAP, по словам главы государства, имеет очень важное значение, потому что позволило начать полномасштабную разработку газоконденсатного месторождения "Шахдениз", добыча на котором не могла начаться без решения вопроса рынка. Без подписания соглашения по TANAP не было бы задействовано и месторождение "Абшерон", где сегодня уже готовятся к добыче. Реализация проекта превратит Азербайджан в крупного экспортера не только нефти, но и газа.

Еще одна составная часть Южного газового коридора - Трансадриатический трубопровод (TAP). На сегодня проект реализован почти на 90 процентов.

"Также должен отметить, что инициатором всех этих проектов был Азербайджан. Инициатором и основным организатором Южного газового коридора был Азербайджан. Южный газовый коридор состоит из четырех проектов: "Шахдениз-2", Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP. Азербайджан участвует в каждом из них. Имея 58-процентную долю в TANAP, мы являемся основными акционерами проекта. У нас 20-процентная доля в TAP и в других проектах. Поэтому это имеет очень большое историческое значение. Уверен, что Южный газовый коридор, официальное открытие которого мы отметили в прошлом году, полностью будет введен в строй в следующем году", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Напомним, что 30 ноября 2019 года в поселке Ипсала Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в торжественной обстановке запустили вторую, заключительную фазу TANAP, связывающую трубопровод с Европой. В проекте принимают участие 7 стран, 3 из которых члены Евросоюза.

Протяженность TANAP составляет порядка 1900 километров, и этот трубопровод является центральным элементом 3500-километрового Южного газового коридора - цепочки трубопроводов, по которым азербайджанский газ впервые попадет напрямую к европейским потребителям. Пропускная способность TANAP на начальном этапе рассчитана на транспортировку, как минимум, 16 млрд. кубометров, из которых 10 млрд. предназначено для Европы, а 6 млрд. - для западных регионов Турции. В перспективе годовая мощность трубопровода будет доведена до 24 млрд., а затем - до 31 млрд. кубометров.

Все дороги ведут...

Большую роль в превращении Азербайджана в региональный транспортный хаб играет наличие внутри страны развитой сети современных дорог, построенных на основе самых высоких стандартов. Внутренняя дорожная сеть тесно связана с международными автотранспортными коридорами Север-Юг и Запад-Восток.

Строительство дорог в Азербайджане идет быстрыми темпами. На сегодня осталось очень мало населенных пунктов, к которым не было бы проложено дороги. Высокогорные села, в прежние годы в зимний период остававшиеся вдали от цивилизации, теперь поддерживают транспортную связь с другими регионами круглый год.

Кстати, Азербайджан по качеству дорог опережает многие развитые страны мира, не говоря уже о региональных странах. Эта сеть продолжает совершенствоваться. Только в этом году глава государства принял участие в открытии ряда отремонтированных и новопостроенных дорог в Баку и регионах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев постоянно держит в центре внимания эти вопросы, контролирует процесс реализации дорожных проектов. На днях глава государства ознакомился со строительством новой автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, одной из важнейших магистральных дорог страны. Так же в декабре Президент открывал участок автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах.

Не перестает удивлять и быстрый рост железнодорожной сети страны. Сегодня железнодорожный транспорт в Азербайджане стал не менее популярен, чем автомобильный, вернув былую славу. Благодаря усилиям и поддержке государства на Абшеронском полуострове восстанавливается железнодорожное сообщение. Так, недавно заработали "Стадлеры" на линии Сабунчи-Пиршаги Бакинской кольцевой железной дороги, в мае с участием Президента состоялось открытие Сабунчинского вокзала, чем было восстановлено сообщение между столицей и крупными пригородными поселками Сабунчи и Пиршаги, а теперь к ним присоединились Пиршаги, Забрат и другие.

Не только дороги, но и прочая инфраструктура делает нашу страну открытой миру. Так, в республике действует семь современных аэропортов, шесть из которых международные.

Согласно последнему отчету Давосского Всемирного экономического форума, по эффективности воздушного транспорта Азербайджан занимает 12-е место в мире. Есть возможности для грузоперевозок. И сегодня Азербайджан использует свое воздушное пространство в качестве транзитного хаба.

По качеству дорог Азербайджан занимаем 27-е место в мире. По эффективности железных дорог, согласно тому же Давосскому форуму - на 11-м месте. В целом, по уровню транспортной инфраструктуры Азербайджан занимает 34-е место в мире, что является очень высоким показателем. Поэтому все сегменты транспорта в Азербайджане полностью отвечают современным стандартам.

Подводя итоги, еще раз подчеркнем, что 2019-й год был для Азербайджана, для народа нашей страны и национальной экономики очень успешным. Ошеломляющие результаты и достижения, достингутые благодаря политике Президента Ильхама Алиева и реформам, которые проводит глава государства, дают все основания смело прогнозировать и ожидать еще больших достижений от 2020-го года.

Лейла Таривердиева