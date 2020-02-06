Последние жесткие выпады Совета Европы связаны с тем, что Азербайджан проводит самостоятельную политику, и в столь нестабильном мире его линия остается выверенной и осторожной.

Об этом сказал Trend руководитель проекта "Россия-Евразия: культурная политика в деле укрепления межнационального мира и межрелигиозного согласия" Михаил Чернов, передает Day.Az.

Эксперт считает, что Совет Европы не оказывает никакого влияния на международные процессы. По его мнению, Совет Европы призван лишь оказывать влияние и давить на государства, загонять их в подчинённое, ущербное положение, в "стойло" европейской политики.

В свою очередь, директор филиала Финансового университета при Правительстве РФ Павел Клачков отметил, что со стороны Совета Европы существует предвзятое отношение к Азербайджану, но это лишний повод усилить свои позиции на международной арене, в том числе и на просторах Совета Европы: "То, что в Совете Европы царствует русофобия и исламофобия, нет уже смысла доказывать мыслящим и информированным людям. Но несмотря на это, Азербайджан должен продолжать выступать как суверенное, самостоятельное государство, которое способно выстраивать международные контакты и без санкций каких-то радикальных политиканов из Совета Европы".

Эксперт сообщил, что действительно в последнее время совет Европы стремительно деградирует: "Совет Европы совершает все больше и больше ошибок. Каждый раз мы становимся свидетелями каких-то дипломатических, так сказать, нонсенсов. И безусловно все острее чувствуется какая-то политическая необъективность и ангажированность, стремление решать серьезные фундаментальные вопросы международной политики необдуманно, заостряя, а не сглаживая противоречия и конфликты".