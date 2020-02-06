Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в родильном отделении Городской клинической больницы номер 3, расположенной в Сабунчинском районе Баку.

Родильное отделение на 60 коек обеспечено Фондом Гейдара Алиева новыми кювезами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева была проинформирована о лечении помещенных в эти специальные аппараты детей, родившихся с дыхательными и другими проблемами.