https://news.day.az/politics/1200587.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в родильном отделении Городской клинической больницы номер 3 - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в родильном отделении Городской клинической больницы номер 3 - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в родильном отделении Городской клинической больницы номер 3, расположенной в Сабунчинском районе Баку.
Родильное отделение на 60 коек обеспечено Фондом Гейдара Алиева новыми кювезами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева была проинформирована о лечении помещенных в эти специальные аппараты детей, родившихся с дыхательными и другими проблемами.
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