Власти Армении исказили речь федерального канцлера Германии Ангелы Меркель при переводе на армянский язык, опустив в ней упоминание Венецианской комиссии, заявил вице-председатель Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян 15 февраля на своей странице в сети Facebook.

Как передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна, вину за отсутствие в армянском переводе речи Ангелы Меркель упоминания Венецианской комиссии власти Армении, как и ожидалось, возложили на переводчика, заявил Ашотян. А вместо извинений за искаженный перевод оппозиции предъявили претензии, что она спекулирует на этом моменте.

"Я могу заключить, что фраза "Венецианская комиссия" действует на власти, как серебро и чеснок на вампиров или как крест на сатану", - заявил политик.

По его мнению, власти перекладывают ответственность с больной головы на здоровую. "То есть когда вы пытаетесь ввести в заблуждение и обмануть народ, а затем вас ловят на "горячем", еще и мы виноваты в том, что на поверхность выводим ваши ложь и манипуляции", - подчеркнул Ашотян.

Ашотян заявил, что премьер-министр и сотрудники его аппарата обязаны сами объективно информировать граждан Армении о зарубежных визитах главы правительства и их содержании. Он уточнил, что это уже не первый случай, когда неловкие моменты на международных встречах членов правительства исчезают из переводов на армянский язык.