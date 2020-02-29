Изоляция, в которой находится оккупирующая территории соседнего Азербайджана Армения, не может восприниматься как мелкая неприятность, хотя именно так пытаются представить ситуацию армянские власти уже четверть века. Изолированность от развития и возможностей - это очень серьезно, и еще серьезнее то, что выйти из такой ситуации без освобождения оккупированных территорий Армения не сможет, какие бы ухищрения ни использовала.

На днях в Ереване вновь была озвучена проблема, которая стоит перед атомной энергетикой страны. Как известно, в Армении действует единственная на Южном Кавказе атомная электростанция. Об угрозе Мецаморской АЭС региону и более широкому пространству говорилось неоднократно. Внять голосу разума наши соседи не желают, а все доводы, звучащие от ближайших соседей, демонстративно игнорируют, называя это антиармянской пропагандой.

Между тем, АЭС в Армении это скопище нерешаемых проблем. О технической изношенности станции и сейсмической неустойчивости места расположения сказано уже много. А в последнее время появилась еще одна нерешаемая задача - где захоранивать ядерные отходы.

Как заявил журналистам в кулуарах панельной дискуссии "Перспективы развития атомной отрасли в Армении" гендиректор НИИ "Арматом" Ваграм Петросян, Армении возможно потребуются новые площади для хранения отработанного ядерного топлива после 2026 года. В стране имеются три очереди сухого хранилища отработанного ядерного топлива. Их хватит до 2026 года. После этого, если не удастся вывезти топливо за пределы страны, потребуется строительство четвертой очереди.

Правительство Армении пока не приняло окончательного решения о передаче отработанного ядерного топлива России. Хотя бы потому, что невозможно решить вопрос - как его туда транспортировать. До развязывания Арменией карабахского конфликта отработанное топливо вывозилось по железной дороге через Азербайджан, в дальнейшем этот путь был для армян закрыт.

Россия не против принять отходы армянской АЭС, но тоже не знает, каким путем они попадут в РФ. Единственный путь - через Грузию, но он тоже проблематичен. Из-за оккупации грузинских территорий, по железной дороге перевозка невозможна. Нереально также транспортировать опасный груз автотранспортом, так как на единственном КПП между Грузией и Россией постоянные пробки и сезонные проблемы, и простаивание грузовика с ядерным топливом - серьезная угроза.

Остается морской путь, которым и надеются воспользоваться в Армении. По мнению Петросяна, опасные отходы нужно доставить до порта Поти и оттуда морскими судами в Новороссийск, а затем на производственное объединение "Маяк". Но тут возникает очень большой вопрос: перевозка радиоактивных веществ морем представляет серьезную угрозу для водоема. В Армении осознают этот момент, строя свои грандиозные планы? Утечка, крушение, да любая проблема создаст радиоактивную угрозу на Черном море, которое кормит туристические сферы многих стран. Это даже серьезнее, чем многодневный простой грузовика с ядерным топливом на КПП Верхний Ларс.

Идея перевозки отработанного топлива для захоронения в России возникла у Еревана при Николе Пашиняна. Прежним властям не приходило в голову предлагать грузинам такое. А вот для контрабанды ядерных веществ и материалов армянская сторона использует грузинскую территорию уже давно. Причем, что показательно, в ряде случаев в незаконном вывозе радиоактивных веществ принимали участие сотрудники самой Мецаморской АЭС. В целом, хронически нездоровая политическая ситуация, экономическая несостоятельность, криминальные порядки, царящие в Армении, создают среду, в которой существование и без того имеющей риски атомной электростанции становится в разы опаснее.

Все упирается в изоляцию Армении, абсолютно все. Вот, например, она может организовать переработку отработанного топлива на своей территории, но этот процесс тоже дает отходы, которые надо вывозить.

Между тем, Ереван не решил пока не только проблему вывоза, но и вопросы продления кредита, выделенного Россией на модернизацию АЭС. Размер кредита 270 миллионов долларов. 200 миллионов из них Армения потратила и надеется на то, что Россия отложит выплаты.

На модернизацию Армянской АЭС уже потрачено порядка 200 млн долларов из выделенного Россией специального кредита на сумму 270 млн долларов. Однако вопросы, связанные с продлением кредита, пока не улажены. Об этом 28 февраля на встрече с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента VERELQ, заявил руководитель проекта по продлению срока эксплуатации станции с российской стороны Юрий Свириденко.

В декабре 2019 года министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян заявил, что Армения и Россия договорились продлить срок кредитного соглашения на сумму $270 млн в целях модернизации второго энергоблока Армянской атомной электростанции. Тогда же кабмин Армении одобрил подписание протокола с РФ, предусматривающего продление до 2021 года срока российского кредита на модернизацию Армянской АЭС. Согласно первоначальному варианту, подписанному 5 февраля 2015 года, реализация кредитной программы должна была быть завершена в 2019 году. Завершена она, как становится понятно, не была, и теперь Ереван надеется на продление сроков.

Однако российская сторона не очень торопится договариваться.

Зульфугар Ибрагимов