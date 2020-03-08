Весь регион выиграл от успеха переговоров Путина и Эрдогана, а злопыхатели остались ни с чем

Для стабильности во всем регионе Ближнего Востока необходимо, чтобы диалог России и Турции продолжался и носил продуктивный характер. Нужно, чтобы в случае каких-то происходящих временами в реальной жизни и реальной политике разногласий и конфликтов лидеры двух держав имели возможность встретиться и спокойно все обсудить.

Об этом сказал в беседе с Day.Az российский эксперт, директор филиала Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков.

И такой диалог есть, отметил российский эксперт.

"Не случайно Эрдоган прилетел в Москву. У президента Турции в последнее время возникло много проблем, и общая, согласованная с Россией позиция ему необходима. Как для того, чтобы быть успешным на международной арене, так и для того, чтобы правильно расставить акценты во внутренней политике. Достаточно вспомнить неудавшийся госпереворот в Турции несколько лет назад, когда Россия оказала большую помощь турецким властям и способствовала стабилизации ситуации", - напомнил эксперт.

По словам Клачкова, были те, кто злорадствовал по поводу якобы неизбежного боестолкновения между Россией и Турцией, подсчитывали военный потенциал возможной войны. Но все это - люди, мягко выражаясь, далекие от реальности. К счастью, Россию и Турцию возглавляют такие лидеры, как Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, которые умеют сохранять трезвое мышление и холодную голову во время самых горячих дискуссий, вырабатывать совместную позицию и приходить к компромиссу, подчеркнул наш собеседник.

"Переговоры, как уже известно, завершились очень успешно, в них получили плюсы обе стороны, каких-то минусов, несмотря на комментарии злопыхателей, я не вижу. Имеет место стабилизация ситуации. Конечно, есть много тех, кто хотел бы столкнуть лбами Россию и Турцию, но, думаю, в ближайшее время им не стоит на это надеяться. Хотел бы подчеркнуть, что и раньше между Россией и Турцией были разногласия, которые успешно преодолевались. Все мы помним кризис 2015 года, когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев во многом помог в налаживании контакта и диалога. И тогда преодолели, и сейчас, думаю, будет преодолено. И те, кто потирал руки, надеясь на столкновение двух государств, остались ни с чем", - резюмировал Павел Клачков.

Лейла Таривердиева