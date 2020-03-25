Принимаемые Азербайджанским государством карантинные меры позволяют гражданам чувствовать себя уверенно

Накануне правительством Азербайджана было принято решение о введении особого режима карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Ответить на вопросы Day.Az относительно мер, принимаемых государством по борьбе с распространением COVID-19 в Азербайджане, мы попросили известного политолога Тофика Аббасова.

Политическое руководство Азербайджана во главе с Президентом Ильхамом Алиевым очень оперативно среагировало на ситуацию. Еще в конце января глава государства распорядился о разработке Кабинетом министров экстренных мер для защиты населения от вируса. Мы фактически одни из первых, кто мобильно среагировал на меняющуюся эпидемиологическую обстановку.

Глава государства сразу призвал граждан к социальной дисциплине. Ему удалось установить самую высокую планку, тем не менее, достижимую для всех нас. Сегодня мы видим, как коронавирус застает врасплох многие страны мира, даже самые развитые. Посмотрите, в каком положении оказалась Италия, входящая в семерку мировых экономик. Среди серьезно пострадавших также Франция, США, Германия, Испания и другие. Многим развитым странам пришлось фактически догонять уходящий поезд и поспешно принимать слишком радикальные меры - подключать полицейские и военные силы. Им пришлось принимать очень жесткие меры, чтобы заставить людей подчиниться карантинной дисциплине.

В Азербайджане же все происходит плавно, нет никакого прессинга, есть только призывы и настойчивые рекомендации. Оперативный штаб регулярно отчитывается главе государства. Разработана целая гамма мероприятий, которая позволяет нам чувствовать себя уверенно.

Этот вирус ведет себя неадекватно. Например, в соседней Турции за один день вдруг резко выросло число зараженных. Турки действительно были застигнуты врасплох. Разбираясь в механике этого процесса, мы понимаем, что сами люди являются носителями и распространителями. Понятно, что существуют группы риска, но самое главное, надо понимать одну очень важную вещь - мы имеем дело с социальным динамитом, который может рвануть где угодно и привести к самым негативным последствиям.

Ограничение перемещений, режим домоседства на сегодня наиболее приемлемый и гарантированный. Не будем находиться в общественных местах и выходить без особой надобности, и этим сможем предохраниться от воздействия опасного вируса. Пока идет работа ученых, специалистов над антидотом, и не нужно рисковать. Следует согласиться с рекомендациями Оперативного штаба и проводить большую часть времени дома. Меры вынужденного карантина неизбежны, и к ним нужно отнестись с пониманием.

Ведущие страны мира, которые известны своими высокими технологиями и возможностями, как раз оказались наиболее уязвимы. Поэтому, думаю, что методология, которой придерживается Азербайджан, наиболее рациональна и разумна. Она наиболее оправданна. Мне кажется, то, что работники госучреждений, структур и компаний волевым решением отправлены в месячный оплачиваемый отпуск, было сделано правильно. Граждане получили возможность побыть в самоизоляции и безопасности, а также гарантии, что не останутся без зарплаты и рабочего места.

Есть риск, что в частном секторе могут иметь место какие-то проявления волюнтаризма, когда предприниматели попробуют воспользоваться сложившимся положением, чтобы оказаться в выигрыше. Конечно, это недопустимо и безнравственно. Тем более, что Президент Ильхам Алиев распорядился выделить 1 миллиард манатов на борьбу с последствиями коронавируса. Эта помощь подразумевает также оказание социальной поддержки тем, кто временно будет вынужден не работать, или работать в расслабленном режиме - дистанционно или в других форматах.

Распоряжением главы государства на базе четырех министерств созданы рабочие группы, которые тщательно разбираются во всех перипетиях имеющихся или возможных проблем. Они готовятся к мерам по оказанию социальной поддержки наиболее уязвимым слоям населения. Так, при минтруда открыта горячая линия, создана группа из 1400 человек, которые будут работать по всей стране, с тем, чтобы в случае необходимости по горячей линии обеспечивать граждан всем необходимым. На мой взгляд, это оптимальная методология, которая позволяет не рисковать людям, входящим в группу риска.

Самое главное - это гражданская ответственность. Мы должны думать не только о себе, но и о тех людях, которые окружают нас. Это могут быть и соседи, и наши родные, и случайные прохожие. В этом плане принятыми государством мерами учтены все социальные моменты. Думаю, это очень разумно, осмысленно и даст позитивный результат.

Лейла Таривердиева