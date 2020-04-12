В условиях новой сделки ОПЕК+ Азербайджан окажется в более выгодном положении, чем многие добывающие страны

Если все участники видеоконференции министров стран ОПЕК и ОПЕК+ будут строго выполнять взятые на себя обязательства, это позволит предотвратить крах и хаос на рынке нефти, стабилизировать цены, хоть и на довольно низком уровне. Ограничения должны длиться почти 2 года, и их можно будет несколько сократить лишь по мере восстановления мировой экономики.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса (парламента) Расим Мусабеков.

Согласно принятому на саммите ОПЕК+ решению, предусматривающему снижение добычи нефти на 23 процента, Азербайджан согласился сократить ее объем на 164 тысячи баррелей в сутки, отметил депутат. По его мнению, средства, аккумулированные в Государственном нефтяном фонде, позволят Азербайджану пережить трудные времена.

"Ведь фонд создавался не только для того, чтобы сберечь доходы от нефти для будущих поколений, но и на такие случаи. В то же время, конечно, очевидно, что новые проекты в нефтегазовой сфере при сохраняющихся низких ценах пока что осуществляться не будут. В этой связи нужно отметить прозорливость, проявленную азербайджанской стороной в 2017 году, когда был перезаключен и пролонгирован контракт по "Азери-Чираг-Гюнешли". Напомню, что условия нового контракта, который заключался в период довольно хорошей конъюнктуры на рынке нефти, более благоприятны для Азербайджана. Им предусмотрен бонус в размере 3,6 млрд. долларов, который 8 траншами по 450 млн. долларов регулярно поступает в нашу казну. Сейчас это нужная поддержка для финансов страны", - сказал наш собеседник.

Важно также, что в основном завершены работы по проекту "Южный газовый коридор", подчеркнул Мусабеков. Ограничения по соглашению ОПЕК+ на газовый конденсат не распространяются. С учетом того, что добыча на АЧГ и без того естественным образом снижалась, а по проекту "Шахдениз 2" страна будет дополнительно извлекать около 4 млн. тонн конденсата, экспорт жидких углеводородов Азербайджаном снизится не на 23 процента, а существенно меньше, отметил парламентарий.

"Полагаю, что наша страна, в силу приведенных выше моментов, оказалась в лучшем положении, чем многие экспортеры нефти и газа. В то же время реформы и меры, которые предпринимались по развитию ненефтяного сектора экономики Азербайджана, нужно будет ускорить и усилить, а накопленные в Госнефтефонде финансовые ресурсы расходовать более бережливо", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева