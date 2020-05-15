Президент Австрии поздравил Президента Ильхама Алиева

Федеральный Президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Пользуясь приятной возможностью, появившейся в это тяжелое время в связи с пандемией COVID-19, передаю лично Вам наилучшие пожелания благополучия, а народу Азербайджана - счастливого и мирного будущего", - говорится в поздравительном письме.