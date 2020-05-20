Facebook помог разоблачить ложь Пашиняна

Скандал вокруг деда армянского премьера-"революционера" не утихает. Большой интерес сей факт вызвал как в самой Армении, так и в России.

Все началось с того, что, являясь завсегдатаем соцсетей, господин Пашинян поделился фотографией своего покойного деда и восхвалил "героя". Однако противники премьера, воспользовавшись базой данных организации "Мемориал", установили, что некий Пашинян Николай Вартанович, 1913 года рождения, уроженец села Енокаван, что в 9 километрах от Иджевана (Пашинян родился в Иджеване), сотрудничал с врагом и был убит 29 сентября 1943 года. На сайте мемориала также были приложены соответствующие документы.

Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы, но только информационной. Вскоре сторонники премьера отыскали "правильного Пашиняна", а именно Николая Аракеловича Пашиняна, сержанта советской армии, тоже 1913 года рождения, который пропал без вести в феврале 1943 года. Сторонники Пашиняна утверждают, что именно этот человек является дедом премьера. В качестве "доказательства" как сторонники Пашиняна, так и его пресс-секретарь Мане Геворкян приводят тот факт, что Пашинян в своем посте на фейсбуке указал именно, Николая Аракеловича Пашиняна, а не Николая Вартановича Пашиняна. Однако...

Однако, как говорится, дьявол кроется в деталях. Дело в том, что Пашинян опубликовал в Facebook пост про деда 9 мая в 8.41 утра и указал в нем имя своего деда как "Никол Пашинян" (арм. Նիկոլ Փաշինյան). После того, как разразился скандал и люди Пашиняна успели найти "правильного деда", в 15.40 Пашинян вносит правку в свой пост и добавляет имя "Аракел" (арм. Առաքելի ). После этого официальные представители, с довольными лицами начинают заявлять о том, что речь идет совсем о другом человеке, и что дед премьера не приспешник нацистов. Однако, сведения об этих правках сохранились на Facebook, их может увидеть каждый желающий.

Очевидно помощники Пашиняна полагали, что никто не заметит или не обратит внимание на эту деталь.

Безусловно, соцсети в наше время помогают распространять разного рода идеи и откровенную пропаганду, но иногда они же помогают ловить за руку шулеров от политики.

Али Гаджизаде

политолог, руководитель проекта "The Greater Middle East"