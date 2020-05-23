Провокациями в оккупированном Карабахе Пашинян пытается отвлечь население от своей бездарной экономической политики

Насаждение идеологии "Великой Армении" и десятилетия соответствующей государственной пропаганды привели к тому, что подавляющее число и проживающих в Армении армян, и представителей армянских общин в разных уголках мира убеждены в необходимости так называемого "воссоединения" с Карабахом. И не только в рамках оккупированных азербайджанских территорий, но и с расширением его "границ".

Об этом сказал Day.Az российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков, комментируя так называемую "инаугурацию президента" Карабаха и участие в этом шоу премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как подчеркнул российский политолог, в Армении на этой идеологии выросло уже целое поколение, искренне верящее в то, что захваченные земли Азербайджана якобы являются ее частью.

"Именно поэтому Пашинян, растерявший почти всю поддержку населения вследствие своей совершенно бездарной социально-экономической политики и катастрофического обнищания жителей Армении, пытается "оседлать" тему Нагорного Карабаха, играя на этих чувствах сограждан. Для него это едва ли не единственная возможность сохраниться у власти", - сказал Арьков.

Именно этим объясняется поведение нынешнего официального Еревана, который сначала врет, что не существует никакого плана Лаврова по поэтапному урегулированию карабахского конфликта, а когда его ловят на вранье, начинает изворачиваться. И уточняет, что плана, мол, не существует для Армении, потому что Пашинян и Ко не видят в нем никаких выгод и перспектив", - сказал Арьков.

Пашинян считает, что теперь имеет неограниченное влияние на оккупированных территориях Азербайджана, отметил эксперт.



"При этом вопрос о включении оккупированных территорий в состав Армении, который ранее пытался форсировать Пашинян, снят с повестки дня. Однако это вовсе не означает, что от этой идеи в Армении отказались - ее станут и дальше подогревать. Как для внутриармянского потребления, как я выше отметил, играя на чувствах сограждан, так и для дальнейших попыток шантажа в переговорах с Азербайджаном", - заключил Виталий Арьков.

Лейла Таривердиева