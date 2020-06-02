https://news.day.az/politics/1240517.html Президент Ильхам Алиев выделил 6 млн манатов на установку современных систем освещения в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев выделил 6 млн манатов на установку современных систем освещения в Сумгайыте
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 июня подписал распоряжение о мерах по установке современных систем освещения в городе Сумгайыт.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В распоряжении говорится, что для установки современных систем освещения в городе Сумгайыт из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана исполнительной власти г. Сумгайыт выделяются шесть миллионов манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной этим распоряжением, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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