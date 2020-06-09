Аслан Асланов: В период пандемии мы стали свидетелями роста обращений к надежным источникам информации

В период пандемии традиционные принципы журналистики сыграли большую роль в предотвращении дезинформаций, и мы стали свидетелями роста числа обращений к надежным источникам информации.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель правления АЗЕРТАДЖ, вице-президент OANA Аслан Асланов в интервью генеральному секретарю Европейского альянса информационных агентств (EANA) Александру Гибои.

В интервью говорится о широкомасштабном пакете социальных мер, осуществленных правительством по поручению главы государства в период особого карантинного режима в Азербайджане, материальной поддержке, оказанной людям в то время, когда они оставались дома. Отмечается, что важную роль в пресечении распространявшихся в этот период слухов сыграла совместная деятельность Оперативного штаба и журналистов. "В такие чувствительные моменты любая самодеятельность, распространение непроверенной информации могут еще больше обострить ситуацию. Мы стали свидетелями того, что через социальные сети, мессенджеры распространялись многочисленная дезинформация, вымышленные данные. Кто-то передает знакомым где-то услышанные новости, что в свою очередь, разрастясь как снежный ком, охватывает тысячи людей. Проведение в период карантинного режима в Азербайджане Оперативным штабом при Кабинете Министров регулярных брифингов и оперативные ответы на вопросы значительно изменили ситуацию", - сказал Аслан Асланов.

В ответ на вопрос о деятельности АЗЕРТАДЖ в условиях особого карантинного режима председатель правления отметил, что агентство еще в январе приступило к работе по информированию и просвещению людей об инфекции COVID-19, готовило и отправляло абонентам инфографику, мнения экспертов, видеорепортажи, распространяло их на своих веб-ресурсах, страницах социальных сетей: "Мы стали свидетелями того, насколько возросла потребность людей в надежной информации в условиях особого карантинного режима, когда они оставались дома, при этом в качестве источника достоверной информации они выбрали наше агентство. На основании статистических данных могу сказать, что в условиях карантинного режима число обращений к нашей информации увеличилось до 40 процентов. На наших страницах в социальных сетях увеличилось как число абонентов, так и обращений других СМИ. А это объясняется доверием к новостям агентства".

В интервью также говорилось о мерах, принятых АЗЕРТАДЖ для обеспечения безопасности сотрудников в период особого карантинного режима. Отмечено, что работникам были розданы дезинфицирующие средства, медицинские маски. Хотя 70 процентов коллектива работали дистанционно, агентство продолжало выпускать информацию, видео и фото на восьми языках.

Делясь мнением о деятельности новостных агентств в постпандемический период, Аслан Асланов подчеркнул, что, несмотря на бум социальных сетей, стремительный рост открытых источников информации, необходимость в новостных агентствах будет ощущаться и впредь. "На агентства влияют и будут влиять расширение социальных медиа, рост онлайн медиа-ресурсов, доступность к информации для каждого. Однако у общества будет возможность выбирать: доверять медиа-структуре, история которой насчитывает 100 лет, или какому-то новому ресурсу? Конечно, социально-психологический фактор обусловит выбор в пользу медиа, обладающих большим опытом. В период пандемии мы еще раз убедились в этом. В то же время реальные условия показывают, что агентствам необходимо, больше используя информационные технологии, укреплять ресурсы, диверсифицировать свою деятельность", - сказал он.