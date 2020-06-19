Маленький диктатор в Большой Евразии

Армянская "бархатная революция" стала следствием специфических процессов не только в Армении, но и в Евразии, учитывая членство Армении в ЕАЭС и ОДКБ.

Армянская "революция" с подачи премьер-министра Никола Пашияна опасным образом трансформируется, постепенно обретая характеристики диктатуры. И этот процесс поражает, заражает и компрометирует также евразийские структуры, членом которых является Армения. На глазах изумленных лидеров ЕАЭС - влиятельных политиков-государственников Владимира Путина, Нурсултана Назарбаева, Александра Лукашенко в лице Никола Пашиняна формируется и раздувается образ маленького диктатора Большой Евразии.

Не успели лидеры Евразийского формата пережить и частично обезвредить маневры Пашиняна по дезинтеграции и девальвации ОДКБ и ЕАЭС, как лидер армянской революции нарастил задачи. Неопытный, несуразный, некомпетентный, недостаточно образованный, умеренно примитивный Пашинян, вероятно, достаточно долго забавлял своих евразийских партнеров, снисходительно закрывавших глаза на выходки премьера "с улицы". Но период притирки лидеров ЕАЭС с новым руководством Армении закончился, и на выходе оказалось, что пока присматривались к "демократу", проморгали появление диктатора у себя под носом.

За это время Пашинян в "лучших демократических традициях" зачистил армянское политическое пространство, укатал своих оппонентов, протащил в парламент и на другие высокие посты своих родственников и друзей, помог супруге открыть собственную "прачечную" по отмыванию денег, занялся семейным бизнесом, наварился на перепродаже оружия, надругался над судебной системой, протащил во власть в оккупированном Нагорном Карабахе своих новых единомышленников - военных преступников-палачей начала 90-х, обрушил переговорный процесс урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и подвел регион Евразии вплотную к новой войне, выставил лжецом главу МИД России, как и всех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, вытеснил из Армении российские телеканалы, пощипал российский бизнес, наплевал на весь мир и стал строить режим диктатуры в Армении.

И все это на глазах безмолвствующего международного сообщества, в том числе евразийских партнеров, на имидже и интересах которых в первую очередь будет негативно сказываться рождение режима диктатуры в Армении и появление маленького армянского Дуче.

Короткая армянская государственность всегда базировалась на нацистских принципах, что подтверждает и памятник фашисту Гарегину Нжде в Ереване, и предки-фашисты в родословной самого Пашиняна, и защита террористов типа Карепетяна, и государственная политика территориальных захватов и этнических чисток. Но сейчас этот опасный процесс достиг некой кульминации. Совершенно очевидно, что в Армении и в оккупированном Нагорном Карабахе новые армянские власти собрались возвести режим военной диктатуры во главе с "дуче" Пашиняном. Армянский премьер не смог решить проблемы армянского государства демократическими методами, отказался от урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, что открыло бы путь к миру и экономическому развитию региона. Пашинян выбрал другой путь: Армения на волне революции пришла к режиму диктатуры. Если "крестный отец" Пашиняна и один из главных операторов глобального "deep state" Джордж Сорос ставил перед Арменией и Пашиняном именно такие задачи, то они успешно реализованы.

Но к каким последствиям для ЕАЭС и ее участников может привести членство в этой организации страны, где правит режим диктатуры?

Алла Михайлова