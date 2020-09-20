Вчера Президент Азербайджана сделал ряд фундаментальных заявлений и политического, и патриотического, и общечеловеческого значения. Эта очень сильная по своему политическому содержанию и эмоциональному воздействию речь в очередной раз продемонстрировала высокий уровень Президента Ильхама Алиева как государственного деятеля.

Сегодня социальные сети и мировые СМИ транслируют выдержки из выступления нашего президента на фоне церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон". Президент Ильхам Алиев, как профессиональный дипломат и тонкий стратег, всегда четко выстраивает место, время и содержание своих месседжей, тем более адресованных внешней аудитории.

Азербайджанское общество делится в социальных сетях самыми яркими тезисами этой речи, выражая свою поддержку позиции главы государства и получая от него патриотический импульс и силу в момент, когда Армения открыто провоцирует и ведет регион к войне.

Сотни тысяч азербайджанцев и представителей других народов, считающих Азербайджан своей второй Родиной или просто поддерживающих Азербайджан, цитируют Президента Ильхама Алиева, особенно его очередную яркую реплику, брошенную в адрес Пашиняна: "Кто ты такой, чтобы говорить с нами на языке условий?! Если мы захотим говорить с ним на языке условий, то его политическая жизнь будет недолгой". Глава азербайджанского государства тем самым показывает ничтожную суть марионеточного лидера Армении, управляемого внешними силами. Дает понять армянскому премьеру, насколько тот заигрался, переоценивая собственную значимость, а также предупреждает о сильном потенциале Азербайджана. Президент Ильхам Алиев дает понять, что Азербайджан не та страна, чтобы принимать чьи-либо условия и ультиматумы, тем более со стороны Армении и ее лидеров, вся бутафорская "сила" которых держится на чужих деньгах, чужой силе и оружии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул Армении свое главное и неизменное требование: "У нас есть одно условие: они должны полностью и безоговорочно покинуть наши земли, как это отражено в резолюциях Совета Безопасности ООН". И предупредил, что не воспринимает всерьез абсурдные заявления армянского руководства, как и "комедийные учения", которые армянская сторона проводит на наших оккупированных территориях, пытаясь спровоцировать Азербайджан к войне, которая столь нужна тонущему армянскому правительству. Азербайджанские пользователи в соцсетях пишут под этими постами свои многочисленные комментарии, выражая поддержку позиции Президента, свое уважение и гордость, что у страны такой сильный, независимый лидер.

Пользователи соцсетей и СМИ цитируют и другие тезисы Президента Ильхама Алиева, в частности, когда глава государства дает понять, что Азербайджан пока не реагирует на провокации Еревана по той причине, что не имеет никаких военных целей на территории Армении:

"При желании мы могли бы перейти на территорию Армении, у нас были для этого все военные возможности. Но мы не сделали этого, потому что в нашей военно-политической концепции этого нет".

"Если против нас будет совершена серьезная провокация, то никаких ограничений для нас не будет".

"Если они игнорируют международное право, то почему мы должны его соблюдать, мы тоже будем игнорировать, но все это плохо закончится для них".

Президент Ильхам Алиев передал Армении и ее кураторам тот месседж, который поддерживает практически каждый гражданин Азербайджана. Глава государства ответил Армении от имени всего азербайджанского народа. Он нашел те слова, ту интонацию, передал тот эмоциональный настрой, который переживает сегодня все азербайджанское общество. Азербайджан гордится своим главой государства, но вряд ли армянское общество способно сегодня испытывать такие же настроения и проявлять то же отношение к своим "лидерам", которые совместно с мировой армянской этнорпорацией собираются принести в жертву армянский народ.

Надеемся, что это обращение Президента Азербайджана будет услышано и в Армении.

"Чем раньше они поймут это, тем лучше для них", - сказал Президент Ильхам Алиев. Сильный всегда дает шанс слабому, потому что сильный не нуждается в том, чтобы доказывать собственное превосходство. Президент Ильхам Алиев на раз играючи выставлял на посмешище Пашиняна на уровне международной аудитории. Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже жестко пытается отрезвить политическое руководство Армении.

Если эта война, не дай Бог, случится, как того добивается Ереван, то Пашинян навсегда останется в истории Армении могильщиком этого государства.

Президент Ильхам Алиев войдет в историю страны как лидер, восстановивший территориальную целостность Азербайджана. И в этом он опирается не на внешние силы, а на всеобщую поддержку со стороны собственного народа и монолитной армии.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az