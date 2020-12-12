В Вашингтоне почтили светлую память Общенационального лидера Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджана в США прошло мероприятие, посвященное памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, сначала участники мероприятия минутой молчания почтили память великого лидера.

Затем посол Элин Сулейманов рассказал о беспрецедентных заслугах общенационального лидера в деле укрепления независимости и государственности Азербайджана, а также благосостояния народа страны.

Отметив, что мероприятие памяти Общенационального лидера в этом году совпадает с особым периодом в истории Азербайджана, посол коснулся славной Победы азербайджанской армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. Сулейманов отметил, что основанные общенациональным лидером традиции современной государственности, его дальновидная политика и мудрые шаги позволили стране сегодня добиться этих исторических достижений. Говоря об историческом значении освобождения города Шуша, Сулейманов сказал, что эту мечту великого лидера осуществил сегодня Президент Ильхам Алиев. Посол добавил, что освобождение оккупированных земель - это большая победа азербайджанского народа.

В завершение церемонии были возложены цветы к бюсту великого лидера.