Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как считает нужным

Заведующий сектором администрации Президента Азербайджана Фуад Ахундов ответил на опубликованную в "Комсомольской правде" колонку депутата Госдумы Константина Затулина. Day.Az со ссылкой на "КП" представляет полный текст ответа:

"Несколько дней назад депутат Госдумы РФ, директор Института стран СНГ Константин Затулин опубликовал на страницах "Комсомольской правды" статью, посвященную недавно завершившейся Второй Карабахской войне.

На Парад Победы в Баку господин Затулин реагирует весьма нервно. Впрочем, связи Затулина с Арменией и проармянскими кругами Москвы ни для кого не секрет, и можно догадаться, что он желал бы видеть парад победы не в Баку, а в Ереване. Затулину следовало бы ознакомиться с существом вопроса, с его "правовой папкой", а не громогласно заявлять, что "Нагорный Карабах никогда не вернется в состав Азербайджана" и т.д. Или хотя бы выслушать "карабахский" блок пресс-конференции президента России Владимира Путина. Владимир Владимирович, напомним, отметил: "С международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики". А говоря об отношениях Азербайджана и Турции, напомнил политическую "азбуку" тем, кто ее нечаянно позабыл: "Азербайджан - независимое суверенное государство. Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным. Кто же ему может в этом отказать?" Так что депутату Госдумы Затулину вряд ли стоит идти против позиции России, сформулированной ее президентом.

И уж тем более неумно и непорядочно пытаться увязать с азербайджанским парадом победы обострение ситуации в Гадруте, которое - сюрприз! - спровоцировали армянские боевики. Те самые, которые несколько дней подряд раздавали интервью, что они-де не подчинятся приказу сложить оружие и прекратить огонь, что объявили себя "смертниками" и т.д.

Не выдерживает критики и попытка Затулина представить дело так, будто бы "Азербайджан в союзе с Турцией напал на непризнанную "Республику Арцах" (кавычки мои - Ф.А.), а на самом деле на армян и Армению", возмущаться, что "пропагандисты и лоббисты Азербайджана по инерции продолжают называть это нападение "контрнаступлением"", но, по версии Затулина, "не бывает контрнаступления, да еще по всему фронту, в отсутствие всяких признаков наступления". Просто поинтересуемся: каким образом Азербайджан "напал" на собственную территорию? И еще раз напомним: чем является с точки зрения международного права столь любимая его сердцу "Республика Арцах", уже разъяснил президент РФ. Это - территория Азербайджана.

В июле 2020 года именно Армения - это признали и глава МИД РФ Сергей Лавров, и второй президент Армении Роберт Кочарян - провоцирует вспышку боев на Товузском участке государственной границы Азербайджана и Армении. В августе на линии фронта задержана диверсионная группа из Армении. А в ночь на воскресенье 27 сентября Армения, начинает обстрел азербайджанских сел по всему фронту. И если это не доказательства наступления на Азербайджан, то тогда, простите, что?

Тем более не выдерживают критики слова господина Затулина насчет "нападения на Армению и армян". Боевые действия в течение всех 44 дней шли исключительно на территории Азербайджана и территорию Армении не затронули. Конечно, человек имеет право на личное мнение, однако, здесь надо оперировать не категориями "нравится - не нравится", а держать в голове признанные границы, резолюции СБ ООН, за которые голосовала, в числе других стран, и Россия. И еще - коренные интересы своей страны, ее международные обязательства.

А директор Института стран СНГ в лучшем случае просто не видит тех сдвигов и изменений, которые происходят в отношениях России, Азербайджана и Турции, и мыслит устаревшими категориями не то русско-турецких войн, не то блокового противостояния".