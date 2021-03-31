Президент Ильхам Алиев: Зангезур, являющийся древней азербайджанской землей, теперь будет играть роль соединения тюркского мира

Зангезур, являющийся древней азербайджанской землей, теперь будет играть роль соединения тюркского мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе неформального саммита лидеров стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции.

"Сегодня мы уже очень активно работаем над Зангезурским коридором. На состоявшемся в Нахчыване саммите я сказал, что вывод в свое время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении означали географическое расчленение тюркского мира, потому что как если взглянуть на карту, то можно увидеть, что в наше тело словно вонзили кинжал, тюркский мир был разделен. Зангезур, являющийся древней азербайджанской землей, теперь будет играть роль соединения тюркского мира, потому что проходящие через Зангезур транспортные, коммуникационные, инфраструктурные проекты соединят весь тюркский мир, а также создадут дополнительные возможности для других стран, в том числе Армении. В настоящее время у Армении нет железнодорожного сообщения с ее союзником - Россией. Это железнодорожное сообщение может быть налажено через территорию Азербайджана. У Армении нет железнодорожного сообщения с соседним Ираном. Эта железная дорога может быть обеспечена через Нахчыван. Через Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджан соединяется с Турцией, а Средняя Азия - с Европой. То есть, создается новый транспортный коридор. Азербайджан уже дал старт этой работе. Уверен, что страны-партнеры также воспользуются этими возможностями",- отметил Президент Ильхам Алиев.