Заруи против Анны: в ход пошел «геноцид»

О жестокости и коварстве женской мести написано немало художественных произведений. Но жизнь, как это обычно бывает, лучше любой книги демонстрирует глубину той или иной темы. Дело было в Армении. Давно и усердно пашет на политическом поле этой страны Заруи Постанджян. Долгие годы она была в руководстве партии "Наследие", которую возглавляет Раффи Ованнесян.

В этом статусе она противостояла Сержу Саргсяну и РПА. Противостояла в парламенте Армении и в ПАСЕ. Причем, замечу, довольно смело и даже отчаянно. Помнится , 2 октября 2013 года на сессии ПАСЕ в Страсбурге Постанджян, обращаясь к третьему президенту Армении после его выступления, спросила, проигрывал ли он в казино 70 миллионов евро.

Сержик Азатович, ясное дело, был в шоке от такого вопроса. Правду признать он не мог, зато нажал на нужные кнопки. И вот уже 23 октября 2013 года спикер армянского парламента того периода Овик Абрамян не включил Постанджян в новый состав армянской делегации в ПАСЕ. Партия "Наследие"тогда потребовала прекратить политическое преследование в отношении Постанджян, но все без толку. Против нее развернулась настоящая травля.

Казалось бы, после свержения Саргсяна, перед Заруи Амазасповной должны были бы открыться широкие возможности. Она и сама в это верила, с радостью приняв участие в ликованиях по поводу победы "шашлычной революции". Но тогда еще ее окатила холодным душем отрезвления гражданская жена Никола Пашиняна, мадам Анна Акопян. Та самая, имя которой ныне многими армянами приравнивается к нецензурной брани.

Но тогда, в первое время триумфа Воваевича, Акопян открыто указала Постанджня, что та чужая на этом празднике жизни. В итоге, Заруи стала оппозицией к вчерашней оппозиции, то есть к нынешней власти. До братания и поцелуев в десны с Саргсяном и РПА пока не дошло, но Пашинян уже подал против нее иск в суд за клевету. Впрочем, против нее не только иски подают.

Постанджян , ныне являющаяся лидером партии "Страна абрикосов", уже бьют. Не по паспорту, а по физиономии. Как говорится в сообщении пресс-службы "Страны абрикосов", 20 мая полицейские, применяя незаконно силу, лишая незаконно свободы, подвергли приводу адвоката, руководителя партии Заруи Постанджян, причинив ей телесные повреждения, а также применили в ее отношении насилие. Были нарушены также права З. Постанджян на свободу слова и собраний.

Сообщается также, что 21 мая около 00:20 З. Постанджян была отпущена на свободу из отдела Полиции ереванского административного района Канакер-Зейтун, у нее имеются телесные повреждения. Но из-за резкого ухудшения состояния здоровья (телесные повреждения, тошнота, сердцебиение, головокружение, головная боль, сильные боли в разных частях тела, иные аномалии) , она была доставлена в больницу. Н утверждаю, но подозреваю, что это и есть продолжение той самой истории взаимной ненависти между Заруи Постанджян и Анной Акопян.

Но, замечу также, лидер "Страны абрикосов"не осталась в долгу. На состоявшейся 22 мая пресс-конференции, ранее избитая и жаловавшаяся на серьезное недомогание Заруи Амазасповна заявила, что "под предлогом "делимитация" и "демаркация" Никол Пашинян хочет путем геноцида освободить Армению от армян". Она уверена, что Пашиняна специально внедрили во власть, чтобы осуществить программу выселения армян.

Как видим, обвинения звучат донельзя смешные. Ведь, что получается, если исходить из озвученного мадам Заруи? Что Пашиняна во власть внедрил сам армянский народ, который шел за ним из города в город, участвовал в акциях протеста, собирался в центре Еревана и радовался свержению Сержа Саргсяна. А потом, этот же народ, отдав за Пашиняна и возглавляемую им политсилу, также соучаствовал в том самом внедрении, о котором сейчас рассуждает дочь Амазаспа.

То есть, возмущаться нужно не только Николом, но и той подавляющей частью населения РА, что радовалась его приходу к власти. И сейчас, замечу, даже после поражения в войне, именно Пашинян остается самым популярным армянским политиком. Заруи об этом не может не знать, но она ею движет жажда мести.

И потому она метет языком, как метлой машет.

Особо пикантно выглядит обвинение в адрес Пашиняна за совершение геноцида в адрес армянского народа. Перед нами пример того, сколь обесценили в РА само слово геноцид- это ужасающее преступление против человечности. Если верить тамошним политикам, то армян , словно актрису из фильма для взрослых, кто и чему только не подвергал.

В этой связи совершенно смешны становятся претензии мирового армянства к Турции. Если армян может подвергнуть "геноциду", даже премьер-министр РА, то при чем тут Турция? Армянам нужно самим с собой разобраться. Или же, а от Постанджян можно ждать и такого, потребовать от парламентов разных стран мира признать геноцид Пашиняна против армян. С последующим ожиданием от будущего президента США произнесения словосочетания геноцид армян , при оценке деятельности Пашиняна и его команды. И это, замечу, далеко не конец это истории ненависти двух армянских женщин. Запасаемся попкорном и ждем продолжения.

Акпер Гасанов