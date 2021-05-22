Жена Пашиняна выставила себя на посмешище в Зангезуре

Супруга и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян побывала на церемонии открытия школьного спортзала в Горисе, который ранее уже был открыт губернатором Зангезура Меликсетом Погосяном, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Акопян отправилась в Зангезур в сопровождении вице-спикера парламента Лены Назарян. Жена Пашиняна прогулялась возле здания областной администрации, после чего посетила школу им. Серо Ханзадяна, где и состоялась церемония.

Между тем, по данным армянских СМИ, открытие спортзала состоялось еще 26 апреля в присутствии губернатора области.

По данным издания, поездка жены Пашиняна связана с предвыборной кампанией правящей силы. Директор школы войдет в предвыборный список блока "Мой шаг".

Акопян удалось встретиться лишь с губернатором, вице-губернатором и депутатом из Сюника.

Сообщается, что жена и.о. премьера хотела также навестить семьи погибших в карабахской войне, но те отказались ее принимать.