В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

Президент, председатель Совета директоров Акционерного общества "Группа САФМАР" Михаил Гуцериев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника - Дня Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Сердечно поздравляю Вас с Днем Азербайджанской Республики!

Более века назад народ Азербайджана выбрал путь развития демократического государства, гарантирующего своим гражданам основные права и свободы. Вдохновленные идеалами и ценностями своих предков, жители современного независимого Азербайджана считают события 1918 года фундаментальными для государственного устройства страны. На этом фундаменте сегодня зиждется непрерывный экономический и социальный рост Азербайджана, повышение важности его роли на мировой геополитической арене.

Патриотизм, национальная гордость и трудолюбие азербайджанцев обеспечивают всестороннее преображение республики, помогают в полной мере реализовать ее промышленный, технологический, культурный и человеческий потенциал.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и новых успехов в Вашей деятельности на благо родной страны и ее граждан", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником - Днем Республики.

"Господин Президент.

Хочу передать Вам свои самые искренние поздравления, пожелания мира и благосостояния по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

В этот знаменательный день выражаю уверенность в усилении диалога и связей высокого уровня между Румынией и Азербайджаном на прочной основе двустороннего стратегического партнерства. Интенсификация и диверсификация двустороннего экономического сотрудничества, включая такие стратегические сферы, как транспорт и энергетика, также составят важные направления отношений между нашими странами.

Ваше превосходительство, прошу принять мое глубокое почтение к Вам", - говорится в поздравительном письме.

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Король Испании Филипп VI направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником - Днем Республики.

"Господин Президент,

От имени Правительства и народа Испании передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Господин Президент, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, а дружественному азербайджанскому народу - мира и спокойствия", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Республики Перу Франсиско Рафаэль Сагасти Очауслер направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником - Днем Республики.

"Ваше превосходительство, господин Президент.

От имени правительства и народа Перу рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

В этот знаменательный день еще раз с удовлетворением заявляю, что мое правительство продолжит работать в направлении углубления наших двусторонних связей путем усиления политико-дипломатического диалога, торгово-экономического обмена и сотрудничества.

В то же время, пользуясь случаем, желаю Вам успехов в борьбе с COVID-19, оказавшим влияние на сферы здравоохранения и экономики во всех странах. Уверен, что благодаря совместным усилиям всех стран с применением эффективной вакцины как общественной продукции универсального характера мы преодолеем этот кризис.

Желаю азербайджанскому народу здоровья, благосостояния и прогресса.

Еще раз выражаю Вам свое глубочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником - Днем Республики.

"Господин Президент, дорогой брат.

От имени народа и правительства Алжира и от себя лично передаю самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики, желаю, чтобы Всевышний Аллах ниспослал Вам здоровья, а братскому азербайджанскому народу - прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, хотел бы выразить удовлетворение прочностью уз дружбы и солидарности, соединяющих наши страны, выразить пожелания, чтобы служащее нашим общим интересам сотрудничество в различных областях развивалось, сбылись мечты наших братских народов.

Пользуясь случаем, хотел бы отметить свою готовность продолжать консультации и координацию с Вами по всем вопросам, которые могут укрепить мир и безопасность на планете в период Вашего председательства в Движении неприсоединения, способствовать достижению целей устойчивого развития.

Господин Президент, дорогой брат, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.

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Директор Объединенного института ядерных исследований, академик Российской академии наук Григорий Трубников направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником - Днем Республики.

"Глубокоуважаемый господин Президент.

Примите искренние поздравления с национальным праздником Азербайджана - Днем Республики.

Пользуясь случаем, с признательностью отмечаю весомую роль руководства Азербайджанской Республики в планомерном укреплении традиционно дружественных научно-технических связей, сложившихся между азербайджанскими исследовательскими центрами и Объединенным институтом ядерных исследований и являющихся залогом успешного развития взаимовыгодного партнерства с нашей международной научно-исследовательской организацией, отмечающей в этом году 65-летие со дня своего основания.

Выражаю надежду на продолжение совместной работы по актуальным вопросам международного научного взаимодействия в интересах Азербайджана и ОИЯИ, а также по подготовке кадров и привлечению в науку молодых учёных и выпускников профильных вузов.

Позвольте пожелать Вам, глубокоуважаемый господин Президент, крепкого здоровья, оптимизма и дальнейших успехов, а народу Азербайджанской Республики - мира, благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Народной Республики Бангладеш Мд. Абдула Хамид направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником - Днем Республики.

"Ваше превосходительство.

Очень рад передать Вам и братскому азербайджанскому народу приветствия и искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.

Господин Президент, еще раз подтверждаю приверженность нашей страны укреплению двусторонних связей с Азербайджанской Республикой. Абсолютно уверен, что существующие между нашими странами дружественные связи в дальнейшем будут расширяться и укрепляться.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу - прогресса и благосостояния.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Исламской Республики Афганистан Мухаммад Ашраф Гани направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником - Днем Республики.

"Ваше превосходительство.

Имею честь от имени народа Афганистана передать Вам и братскому азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника - 28 Мая - Дня Республики.

Уверен, что дружеские связи и сотрудничество между нашими странами будут расширяться, благодаря Вашему мудрому руководству Азербайджанская Республика будет развиваться еще более высокими темпами. Взаимные официальные визиты высокого уровня являются проявлением нашей приверженности развитию отношений между нашими странами.

Ваше превосходительство, еще раз желаю Вам крепкого здоровья, успехов, а дружественному азербайджанскому народу - счастья и прогресса", - говорится в поздравительном письме.

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Великий Герцог Люксембурга Анри направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником - Днем Республики.

"Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики. Передаю наилучшие пожелания во имя Вашего благополучия и счастливого будущего азербайджанского народа", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайди направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником - Днем Республики.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам и азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю 28 Мая - Дня Республики.

Надеюсь, что после того, как мы одержим победу над глобальным вызовом, оказавшим большое воздействие на все общества в нашем мире, сотрудничество между странами в областях, вызывающих взаимный интерес, будет расширяться.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение, а также пожелания мира, спокойствия и благосостояния Азербайджанской Республике и ее народу", - говорится в поздравительном письме.