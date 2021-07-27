Австралийский облом: мировое армянство продолжает бег за миражами

Есть известная поговорка, рассказывающая о нестандартных методах лечения сколиоза путем отправления ритуальных услуг. Проще говоря о том, что горбатого могила исправит. Так вот вспоминается она всякий раз, когда выявляется пример продолжающейся погони мирового армянства за миражами, в ходе которой бегущие умудряются ставить новые рекорды в чемпионате по дезавуированной лжи и глупости.

Так произошло и на сей раз, когда армянские телеграм-каналы и СМИ радостно сообщили о том, что министр иностранных дел Австралии, сенатор Мэрис Пэйн официально ответила на петицию армянской общины Австралии о признании независимости т.н. "арцаха". Замечу, что петиция, набравшая 3164 подписи, была подана в Палату представителей 15 февраля 2021 года, то есть ответа на нее ждать пришлось более пяти месяцев.

В итоге, ответ на петицию, призывающую федеральное правительство Австралии "признать право армян Нагорного Карабаха на самоопределение", министр иностранных дел Мэрис Пэйн подтвердила поддержку правительства. Иными словами, она попросту отфутболила петицию армянской общины. Тем удивительнее наблюдать за тем, с какой радостью эту новость тиражируют армянские СМИ.

Удивительно потому, что в письме Мэрис Пейн нет ни слова про "право на самоопределение" для армян Карабаха. При этом, есть ранее высказанная ею же позиция по вопросу путей урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. "Австралия выразила беспокойство возобновлением боевых действий в зоне карабахского конфликта, призвав Армению и Азербайджан прекратить вооруженные столкновения", - сообщалось в распространенном в начале октября прошлого года, то есть спустя несколько дней после начала 44-дневной войны, в пресс-релизе австралийского министерства иностранных дел и торговли.

"Австралия обеспокоена возобновлением боевых действий между Арменией и Азербайджаном вокруг спорной территории Нагорного Карабаха", - сообщила тогда министр иностранных дел страны Мэрис Пэйн в своем заявлении. И тут, как видим, не было ничего про какое-то "право на самоопределение " для армян Карабаха. Было только пожелание урегулирования конфликта мирным путем. Оно так и осталось пожеланием и не Азербайджан в том виноват.

Наша страна, устав от длившейся почти три десятка лет оккупации 20% территорий своих территорий со стороны Армении, видя неспособность или нежелание ведущих мировых держав, в том числе и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ оказывать на страну-оккупанта реальное давление, к примеру в виде санкций против нее за невыполнение 4 резолюций ООН, воспользовалась своим конституционным, законным право на восстановление собственной территориальной целостности.

Да, военным путем. Но это было наше право. Война велась на всем миром признанных территориях Азербайджана. На территории Армении ее не было. И это не могут не видеть даже в далекой Австралии. При этом, хочу напомнить, вот о чем:

"Австралия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также позицию страны по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".

Об этом заявила министр международного развития и тихоокеанского сотрудничества Австралии Кончетта Ферраванти-Уэллс (Concetta Fierravanti-Wells) в 2017 году, на мероприятии по случаю 25-летия установления дипотношений между двумя странами.

Это и есть официальная позиция Австралии, которая не изменилась. О чем Президент Азербайджана Ильхам Алиев подробно рассказал в интервью АзТВ, в ходе которого затронул и вопрос, так беспокоящий армянскую общину Австралии.

"Нагорного Карабаха нет, статуса нет. Есть Восточный Зангезур вместе с Карабахской экономической зоной, это отражено в моем Распоряжении от 7 июля 2021 года. 7 июля 1923 года - век назад - была образована Нагорно-Карабахская автономная область. 7 июля 2021 года были созданы Восточно-Зангезурская и Карабахская экономические зоны. Так что этого нет, и если кто-то, повторяю, хочет предоставить статус, - в Америке проживают около миллиона армян, во Франции - более 500 тысяч, в Марселе и вокруг него - более 100 тысяч армян - почему там не предоставляется статус? Почему он должен быть предоставлен в Азербайджане? Какие правовые, политические, исторические основания для этого имеются? Никаких!", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Действительно, хотелось бы посмотреть, как на территории Австралии появится очередное "армянское государство". Вон, есть же там армяне. Так пусть попробуют добиться создания на территории страны проживания отдельной "страны" для себя, спекулируя правом наций на самоопределение. Понятно, что это обреченная на провал затея. Но поди и объясни мировому армянству очевидное.

Его не исправит, как гласит приведенная выше поговорка. Оно не понимает, что изменилась геополитическая реальность. Азербайджан, победив в 44-дневной войне, укрепил свои позиции в роли регионального лидера, тогда как Армения также укрепила свои позиции, но в роли регионального лузера. И никакие петиции, организованные и подписанные армянской диаспорой в Австралии или иной стране мира, ситуации не изменят. Такова истина. А соглашаться с ней или продолжать бег за миражами - выбор мирового армянства.

Акпер Гасанов