Джейхун Байрамов и помощник госсекретаря США провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипом Рикером, передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и урегулирование вопросов, связанных с трехсторонними заявлениями.

Выразив обеспокоенность по поводу напряженности на границе между двумя странами, Филип Рикер подчеркнул важность стабилизации ситуации.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал Рикера о напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном, особенно о недавних провокациях со стороны Армении, об интенсивном обстреле позиций Азербайджана, в результате которого 23 июля погиб азербайджанский военнослужащий, а 28 июля двое военнослужащих получили ранения. Было отмечено, что азербайджанская сторона приняла соответствующие меры в ответ на эти провокации.

Глава МИД подчеркнул, что Азербайджан не заинтересован в эскалации ситуации и поддерживает урегулирование всех споров политическими и дипломатическими средствами.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность понимания Арменией ответственности и прекращения провокаций.