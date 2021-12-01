Армении грозит превращение в страну-изгоя постсоветского пространства

На завершившемся саммите Совета экономического сотрудничества Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, являющиеся членами ОДКБ, в итоговой резолюции поздравили Азербайджан с восстановлением территориальной целостности, которая была достигнута по итогам Второй Карабахской войны.

Об этом написал на своем канале в Telegram известный российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, передает Day.Az.

Он добавил, что аналогичную позицию занимает и Беларусь, президент которой Александр Лукашенко не скрывает своей симпатии к Азербайджану.



"На недавнем саммите в Сочи Владимир Путин также ни словом не обмолвился о какой-либо поддержке экспансионистских устремлений Еревана, заявив Пашиняну о необходимости создания транспортных коридоров, разблокировки коммуникаций и практического начала процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы.



Таким образом, Армения, которая несмотря на военный разгром, продолжает педалировать вопрос о статусе незаконного сепаратистского обрубка в Карабахе, оказалась, как член ОДКБ, в полной военно-политической изоляции", - написал эксперт.