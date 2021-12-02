ОБСЕ может оказать поддержку миру на Южном Кавказе

На Южном Кавказе на данный момент существуют беспрецедентные возможности для мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ.

По его словам, сегодня ОБСЕ, как никогда ранее, может оказать поддержку миру в регионе, учитывая новую реальность созданную после 44-дневной войны.