https://news.day.az/politics/1410826.html ОБСЕ может оказать поддержку миру на Южном Кавказе - Мевлют Чавушоглу
ОБСЕ может оказать поддержку миру на Южном Кавказе - Мевлют Чавушоглу
На Южном Кавказе на данный момент существуют беспрецедентные возможности для мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ.
По его словам, сегодня ОБСЕ, как никогда ранее, может оказать поддержку миру в регионе, учитывая новую реальность созданную после 44-дневной войны.
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