Крыса, бегущая с тонущего корабля: напрасные усилия Еревана

Автор: Акпер Гасанов

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел сегодня телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, в ходе которого стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности.Официальное сообщение звучит достаточно безобидно, буднично. Но это лишь на первый взгляд.

Мирзоян в реальности банально скулил. Нет, может он в реальности и издавал иные звуки, но по сути это был жалкий скулеж Глава МИД РА, однажды уже избитый в стенах парламента своей страны разъяренной толпой , а произошло это после подписания премьер-министром РА Николом Пашиняном трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, прекрасно понимает последствия любого провала своей страны.

Понимает и потому жалуется грузинскому коллеге на "действиях Азербайджана по оказанию психологического давления на население Нагорного Карабаха, воспрепятствованию нормальной работе жизненно важных инфраструктур в суровых зимних условиях, в результате чего Нагорный Карабах находится на грани гуманитарный кризиса". То есть, Мирзоян не только жалуется, но и врет.

Указанная тема, замечу, довольно активно раскручивается официальным Ереваном и мировым армянством для того, чтобы избежать выполнения Арменией всего того, под чем поставил подпись Пашинян. В первую очередь- разоружения всех армянских боевиков, что находятся в зоне ответственности российских миротворцев. И тут имеет смысл кое о чем напомнить.

На днях первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией, возглавляемой заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками Российской Федерации по миротворческой деятельности генерал-полковником Алексеем Кимом. В ходе встречи, в соответствии с пунктом 4 заявления от 10 ноября 2020 года, стороны провели обстоятельный обмен мнениями по выводу незаконных армянских вооруженных группировок с территории Азербайджана и ряду других вопросов.

То есть, армянская сторона саботирует реализацию взятых на себя обязательств. При этом, в СМИ РА и в социальных сетях, в том числе и посредством "лидеров общественного мнения" в разных странах мира, продвигается тезис о том, что Армения "отчаянно сопротивляется давлению Москвы по вовлечению армянской армии в российско-украинскую войну".

О том, что армянской армии, как боеспособной единицы, после ее разгрома в ходе 44-дневной войны, все эти ангажированные политики, журналисты и блогеры из разных стран не вспоминают. Цель у них иная. Представить Армению в качестве жертвы. И подготовить почву для ее попытки совершить бегство с российского корабля. Ровно этим же был занят и глава МИД Мирзоян, в ходе диалога с грузинским коллегой.

Грузия, как известно, на хорошем счету у Запада, вообще и у НАТО в частности. И Армения, которая является членом ОДКБ, в привычной для себе манере, пытается переметнутся. Мы же помним, сколь велико было недовольство в Армении по поводу того, что ОДКБ, вопреки мольбам официального Еревана, не стало воевать на стороне армян в ходе 44-дневной войны.

Помним мы и другое. Лидеры Азербайджана, Армении и Грузии были приглашены в НАТО на саммит Восточного партнерства в декабре прошлого года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в рамках этой поездки, встретился с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом. Встреча длилась более двух часов. И более 20 постоянных представителей из 30 стран-членов НАТО высоко оценили роль и политику Азербайджана и его участие в миротворческой операции в Афганистане.

Руководство Грузии также посетило НАТО и провело соответствующие встречи с руководством Альянса. А вот премьер-министр РА Пашинян, явно опасаясь реакции России, не решился посещать саммит НАТО. Чем в очередной раз доказал вассальный характер территории, которая неспроста получила статус форпоста России на Кавказе.Но то было в декабре прошлого года.

А сейчас на дворе конец марта 2022 года. Россия несет в войне с Украиной потери. При этом, санкции со стороны Запада методично затрудняют экономическое положение. И вот на этом фоне, ощущая слабость России, руководство Армении прилагает безостановочные усилия по дистанцированию от РФ. Армения цепляется за все и всех. Это напрасные усилия. потому, что все прекрасно помнят о реальном статусе РА. Это статус страны-лузера, с легкостью готового предать тех, чьи ноги целовал еще вчера.