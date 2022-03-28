Симоньян и Ко. запустили очередную антиазербайджанскую небылицу

Автор: Мехти Ахмедзаде

Информационная война, фейкометство, распространение лжи, проводимые в отношении Азербайджана армянскими дезинформаторами в связи с недавней ситуацией в Карабахе, набирают новые обороты.

Пытаясь затянуть неизбежные процессы по открытию коммуникаций в регионе и подписание мирного договора, армяне сперва придумали фейк про "намеренное перекрытие газоснабжения", затем члены незаконных армянских вооруженных формирований, используя туманную погоду и ограниченную видимость, предприняли попытку диверсии против подразделений азербайджанской армии, а позже начались обвинения в адрес российского миротворческого контингента (мол, Россия совсем ослабла) с целью еще больше дестабилизировать достигнутый мир.

Тему "ослабления" армянские провокаторы используют не впервый раз. Ранее этим, например, активно занимался истеричка Семен Багдасаров, а теперь в ход пошли проармянские российские Телеграм-блогеры, которые являются агентами целой сети, работающей по указке армянской диаспоры РФ, в частности, Маргариты Симоньян. Очевидно, что фейки, сливаемые в армянских Телеграм-канализациях, оказались недостаточными.

Так, некие Игорь Димитриев, ранее более известный как Русский Ориенталист, и Atomic Cherry, которые постоянно пишут чушь лишь бы заработать денежку на свое существование, начали рассуждать на тему возможного применения Россией ядерного оружия и почему первой целью локального удара должен быть, внимание, Азербайджан.

Российский блогер раскрыл грязные дела Симоньян

Российский блогер раскрыл грязные дела Симоньян

Эти два "гения мысли", используя излюбленную тему со слабостью, родили, что, мол, Москве был бы выгоден такой ход не только с точки зрения демонстрации силы, но и с точки зрения экономики: "Азербайджан - один из ведущих поставщиков энергоносителей в Европу. Его физическое устранение поставит ЕС перед чрезвычайно непростым выбором - или идти на сделку с Москвой, или же падать в пропасть... тоже вместе с Москвой".

Просто шедевральная логика. Впрочем, придумывали всякие ориенталисты бред и получше, но этот, откровенно говоря, совсем ни в какую гору не лезет. Явно Марго помогала.

Во-первых, зачем Москве идти против своих интересов, портить отношения с Азербайджаном, да и попадать под еще большее давление в мире?

Во-вторых, Азербайджан хоть и является поставщиком энергоносителей в Европу, мы не конкурируем с РФ. Азербайджан не сможет решить энергетические проблемы всей Европы. Попытки определенных кругов выставить Азербайджан альтернативой и конкурентом России в газопоставках в Европу уже были достаточно жестко прокомментированы Президентом Ильхамом Алиевым. Ранее в интервью испанской газете El Pais глава государства заявил, что объем поставляемого нами газа не может сравниться с российскими поставками. Экспорт России в Европу составляет сотни миллиардов кубометров, и эта цифра растет. Наш экспорт в Европу, подчеркнул он, не составляет конкуренцию, и мы никогда не смотрели на это как на конкуренцию. Для Азербайджана Южный газовый коридор - это просто коммерческий проект.

Очевидно, что подобными утками Симоньян и Ко. пытаются вбить клин в развивающиеся отношения Азербайджана и России с целью подорвать долгожданный мир на Южном Кавказе. К сожалению, армянство до сих пор думает о реваншизме и противится естественным и перспективным процессам в регионе, которые выгодны всем странам, в том числе и для самой Армении. Выдумывая всякого рода "проблемы", армяне лишь пытаются сохранить на территории Карабаха свои незаконные вооруженные формирования, затянуть открытие коммуникаций, делимитацию и демаркацию границ, а также подписание мирного договора с Азербайджаном.