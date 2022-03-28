Симоньян и Ко. запустили очередную антиазербайджанскую небылицу

Автор: Мехти Ахмедзаде

Информационная война, фейкометство, распространение лжи, проводимые в отношении Азербайджана армянскими дезинформаторами в связи с недавней ситуацией в Карабахе, набирают новые обороты.

Пытаясь затянуть неизбежные процессы по открытию коммуникаций в регионе и подписание мирного договора, армяне сперва придумали фейк про "намеренное перекрытие газоснабжения", затем члены незаконных армянских вооруженных формирований, используя туманную погоду и ограниченную видимость, предприняли попытку диверсии против подразделений азербайджанской армии, а позже начались обвинения в адрес российского миротворческого контингента (мол, Россия совсем ослабла) с целью еще больше дестабилизировать достигнутый мир.

Тему "ослабления" армянские провокаторы используют не впервый раз. Ранее этим, например, активно занимался истеричка Семен Багдасаров, а теперь в ход пошли проармянские российские Телеграм-блогеры, которые являются агентами целой сети, работающей по указке армянской диаспоры РФ, в частности, Маргариты Симоньян. Очевидно, что фейки, сливаемые в армянских Телеграм-канализациях, оказались недостаточными.

Так, некие Игорь Димитриев, ранее более известный как Русский Ориенталист, и Atomic Cherry, которые постоянно пишут чушь лишь бы заработать денежку на свое существование, начали рассуждать на тему возможного применения Россией ядерного оружия и почему первой целью локального удара должен быть, внимание, Азербайджан.

Эти два "гения мысли", используя излюбленную тему со слабостью, родили, что, мол, Москве был бы выгоден такой ход не только с точки зрения демонстрации силы, но и с точки зрения экономики: "Азербайджан - один из ведущих поставщиков энергоносителей в Европу. Его физическое устранение поставит ЕС перед чрезвычайно непростым выбором - или идти на сделку с Москвой, или же падать в пропасть... тоже вместе с Москвой".

Просто шедевральная логика. Впрочем, придумывали всякие ориенталисты бред и получше, но этот, откровенно говоря, совсем ни в какую гору не лезет. Явно Марго помогала.

Во-первых, зачем Москве идти против своих интересов, портить отношения с Азербайджаном, да и попадать под еще большее давление в мире?

Во-вторых, Азербайджан хоть и является поставщиком энергоносителей в Европу, мы не конкурируем с РФ. Азербайджан не сможет решить энергетические проблемы всей Европы. Попытки определенных кругов выставить Азербайджан альтернативой и конкурентом России в газопоставках в Европу уже были достаточно жестко прокомментированы Президентом Ильхамом Алиевым. Ранее в интервью испанской газете El Pais глава государства заявил, что объем поставляемого нами газа не может сравниться с российскими поставками. Экспорт России в Европу составляет сотни миллиардов кубометров, и эта цифра растет. Наш экспорт в Европу, подчеркнул он, не составляет конкуренцию, и мы никогда не смотрели на это как на конкуренцию. Для Азербайджана Южный газовый коридор - это просто коммерческий проект.

Очевидно, что подобными утками Симоньян и Ко. пытаются вбить клин в развивающиеся отношения Азербайджана и России с целью подорвать долгожданный мир на Южном Кавказе. К сожалению, армянство до сих пор думает о реваншизме и противится естественным и перспективным процессам в регионе, которые выгодны всем странам, в том числе и для самой Армении. Выдумывая всякого рода "проблемы", армяне лишь пытаются сохранить на территории Карабаха свои незаконные вооруженные формирования, затянуть открытие коммуникаций, делимитацию и демаркацию границ, а также подписание мирного договора с Азербайджаном.