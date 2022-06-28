https://news.day.az/politics/1474435.html Где пройдет следующая встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана?
Где пройдет следующая встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана?
Очередная встреча министров иностранных дел в рамках трехстороннего формата сотрудничества Турция-Иран-Азербайджан состоится в Иране.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, стороны намерены провести встречу до конца года.
Министр также отметил, что Турция и Иран должны сообща работать над вопросами охраны окружающей среды, и анонсировал встречу экспертов двух стран.
Чавушоглу подчеркнул, что Турция имеет исторические связи с Ираном и полна решимости развивать двусторонние отношения на благо обеих стран.
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