Где пройдет следующая встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана?

Очередная встреча министров иностранных дел в рамках трехстороннего формата сотрудничества Турция-Иран-Азербайджан состоится в Иране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, стороны намерены провести встречу до конца года.

Министр также отметил, что Турция и Иран должны сообща работать над вопросами охраны окружающей среды, и анонсировал встречу экспертов двух стран.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция имеет исторические связи с Ираном и полна решимости развивать двусторонние отношения на благо обеих стран.