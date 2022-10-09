Автор: Абдул Керимханов

главный редактор Day.Az

Терпя поражение за поражением на поле боя в ходе 44-дневной войны, ВС Армении в октябре 2020 года в бессилии нанесли ракетный удар по городу Гянджа. По городу, расположенному вне территории Карабаха, в котором не было военных целей, что говорит о террористической сущности армянской военщины.

Гянджа подверглась массированному обстрелу 4, 8, 11 и 17 октября, в результате чего погибли 32 человека, из которых 1 младенец, 5 детей и 10 женщин. Из 175 раненых 32 были детьми, а 57 - женщинами.

С момента акта армянского терроризма прошло уже два года, однако мировое сообщество до сих пор не потребовало привлечь к ответственности армянских военных преступников.

Подлое убийство азербайджанских детей, пожилых людей и женщин по сей день остаётся безнаказанным. Так называемые правозащитные организации, провозгласившие себя флагманом прав человека, словно воды в рот набрали, тем самым обнажая всю свою сущность. Против Армении за обстрелы Гянджи до сих пор не введены санкции, то есть налицо факт поступления своими ценностями, о которых так любят трубить на Западе.

Более того, некоторые проармянские политики на том же Западе даже начали обвинять Азербайджан во лжи, мол "это сами же азербайджанские войска и расстреляли Гянджу, чтобы очернить "невинную Армению". Однако затем, когда даже никогда не замеченная в симпатиях к Азербайджану Human Rights Watch признала факт обстрела Гянджи со стороны Армении, любители денег армянского лобби были разоблачены. Доказательства военных преступений армянской военщины обошли весь мир, который своими глазами убедился в чудовищности армянского терроризма.

Нашлись и такие "дипломаты", которые в своих высказываниях показывали себя "нейтральными", не называя преступников по имени. Политкорректность - явление само по себе положительное. Но когда чиновники ряда стран предпочитают оставаться в стороне и не замечать намеренное убийство ни в чём не повинных людей только за их национальную принадлежность - это не политкорректность, а позор.

Азербайджанский народ никогда не забудет совершенную армянскими фашистами бомбардировку Гянджи. Но он также будет помнить лицемерие и цинизм тех зарубежных политических деятелей, которые своими действиями поощряли военного преступника на повторение злодеяний, который был уверен, что это вновь сойдёт ему с рук.