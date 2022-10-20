Армения добровольно пригласила западных шпионов в регион

Размещение гражданской миссии Евросоюза на территории Армении является отходом этой страны от союзнических обязательств перед Россией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян - не мальчик, он прекрасно понимает, что так называемые европейские наблюдатели являются кадровыми офицерами западных спецслужб и разведки.

Об этом в интервью Day.Az сказал российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Наш собеседник подчеркнул, что это попытка официального Еревана втянуть в ситуацию на Южном Кавказе внешних игроков из стран-членов Евросоюза, откровенно враждебных России.

"В данном случае все действия нынешней армянской власти укладываются в ту логику, которой следует правительство Пашиняна в последние месяцы. Это стремление дистанцироваться от России, подорвать ОДКБ и лечь под США и Запад в целом. Опять же, это узкая эгоистическая позиция. Эти враждебные действия не только в отношении России, но и в отношении всех стран Южного Кавказа. Потому что нам здесь иностранные военные контингенты и миссии абсолютно не нужны. Де-факто Пашинян фактически легализует разведывательное и военное присутствие западных стран в регионе, якобы под флагом гражданских специалистов", - резюмировал Игорь Коротченко.

Отметим, что вопрос размещения миссии ЕC нашел свое отражение в заявлении, принятом 7 октября по итогам четырёхсторонней встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Праге.

ЕС и Франция хотели создать пограничную мониторинговую миссию, которая будет действовать и на территории Азербайджана, и использовать ее, чтобы войти в регион. Азербайджан возразил против этого, и после высказанной твердой позиции было решено, что миссия будет действовать только на территории Армении. Азербайджан же будет сотрудничать с миссией в соответствии со своими интересами. Пограничная миссия будет способствовать укреплению доверия и внесет вклад в процесс делимитации границ.

Абдул Керимханов